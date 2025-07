Stručnjak za IT otkrio hoće li Thompsonov koncert "srušiti" internet

Osnivač ICTBusiness.info i stručnjak za IT industriju Dražen Tomić, u Novom danu na N1 s Tihomirom Ladišićem govorio je o izazovima s telekomunikacijama na dan održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu.

"Prema nekim procjenama iz aplikacije za koncert, iz Zagreba na koncert dolazi oko 150.000 ljudi. Problema će sigurno biti. Hitne službe imaju vlastiti sustav, koji ne ovisi o mobilnim mrežama pa im mobiteli ni ne trebaju. Oni bi svojim djelatnicima trebali zabraniti korištenje mobitela jer za to nema potrebe. Velika vjerojatnost je da će postojati problemi na mobilnim mrežama", kazao je Tomić i dodao:

Telekomi uložili velike napore

"Sva tri velika hrvatska telekom operatera su uložila velike napore da se digne mobilna mreža posebno za taj dan i taj koncert. No, nitko od njih nema neograničene financijske i ljudske resurse pa da za jedan dan, odnosno, tih desetak sati, gradi posebnu mrežu koja bi podnijela pola milijuna ljudi. Tako nešto nema ni smisla jer je to ogromno ulaganje. Uostalom, tjednima se u operaterima brinu praktički samo time."

Hoće li raditi POS uređaji?

Istaknuo je da organizatori imaju veće potencijalne probleme.

"Imat će POS uređaje za plaćanje i za to se napravila posebna WiFi mreža, na kojima će raditi sve te blagajne na silnim šankovima. Interna WiFi mreža se postavlja vrlo jednostavno jer su im telekomi omogućili optičke kablove do Hipodroma. Nakon toga se dižu male bazne stanice samo za bežičnu mrežu, kao u kućanstvima. Naravno, na iste te stupove gdje stoje videozidovi i razglas, dižu se male mikro bazne stanice. To znači da ljudi koji nisu na koncertu, ne bi trebali imati problema jer se Hipodrom neće vezati na njihov pristup mreži. Dakle, ako ste na Kajzerici i ne idete na koncert, ne bi trebali imati nikakvih problema."

Pozivi prema hitnim službama imaju prioritet

Uvjeren je da će doći do zagušenja mreže kad deseci i stotine tisuća ljudi istovremeno krenu slati video i audiosadržaj. Također, Tomić naglašava da s mobilnim pozivima neće biti problema, bez obzira na broj ljudi.

"Mobilne mreže se danas projektiraju na način kako se upravlja pozivima unutar njih. To znači da pozivi prema hitnim službama imaju prioritet, sve drugo se gasi. Oduvijek to funkcionira na taj način i to omogućava da problema s pozivom prema hitnim službama neće biti."

Dobra volja telekom operatera

Govori se da će operateri postaviti po pet baznih stanica, ali pitanje je tko bi to trebao platiti.

"Vrlo jednostavno, realno i brutalno - njima to nije dužnost ni obveza. Njihova dužnost je pokriti cijelu Hrvatsku po određenim kriterijima. Ovo je njihova dobra volja i pokazivanje što se sve može u, da kažemo, ekstremnim uvjetima. I nije riječ o pet nego oko 50 baznih stanica. Kad koncert završi, one će biti skinute i iskorištene negdje drugdje u Hrvatskoj. Prema mojim procjenama, da bi se u potpunosti uspio pokriti koncert, bez da itko ima ikakvih problema s mrežom, ukupna ulaganja telekoma bi iznosila oko pet milijuna eura. Samo za jedan dan", pojasnio je Tomić pa dodao:

"Ukratko, problema s internetskom vezom posjetiteljima koncerta će vjerojatno biti zbog količine ljudi koji će u isto vrijeme koristiti mobilni internet, ali s pozivima problema neće biti, to je garantirano. No, nitko ne može znati što će se dogoditi sa samim mobilnim mrežama kad ih svi ti ljudi počnu koristiti istovremeno. Jer, u Zagrebu to još nikad nije zabilježeno, da ih toliko ljudi u istom trenutku počne koristiti u isto vrijeme. Evo, već su se problemi pojavili nakon probe za light show, ljudi su išli to streamati i osjetili su se problemi."

Kako bi se dodatno olakšao boravak posjetiteljima, napravljena je posebna aplikacija.

"Ideja aplikacije je da može raditi offline. Postavlja se pitanja kako će se ljudi snaći bez nekih drugih aplikacija. No, Google Maps i slične aplikacije nude mogućnost preuzimanja podataka unaprijed, a potom ih je moguće koristiti u tom obliku offline. Moj savjet svima koji dolaze na koncert je da napune mobilne telefone", zaključio je Dražen Tomić.