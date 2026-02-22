Stričević: Split je među najjačima po izdvajanju za stipendije, dodjeljuje se 163 studentske potpore

Gradski vijećnik HDZ-a Bruno Stričević oglasio se na društvenim mrežama povodom odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2025./2026.

U objavi na Facebooku naveo je kako je, odlukom gradonačelnika Tomislava Šute, Grad Split osigurao 163 studentske stipendije u iznosu od 200 eura mjesečno.

Stričević u objavi tvrdi i da Split time potvrđuje status jednog od najjačih hrvatskih gradova po izdvajanju za stipendije, odmah iza Zagreba, koji, kako navodi, ima gotovo osam puta veći proračun i status županije.

Prema njegovim riječima, uz redovne stipendije dodijelit će se i 12 jednokratnih potpora u iznosu od 2.000 eura za dio troškova školarine na doktorskim studijima.

„Mladi ostaju jedan od prioriteta ove Gradske uprave“, napisao je Stričević, dodajući kako se to, uz stipendije, očituje i kroz mjere priuštivog stanovanja, besplatnog prijevoza za učenike i studente, besplatnih udžbenika za srednjoškolce te vrtića za predškolce.