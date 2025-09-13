Strava na dalmatinskoj plaži: Pijani Indijac pokušao poljubiti djevojčicu (12), završio u zatvoru

Na tri mjeseca bezuvjetnog zatvora zbog spolnog uznemiravanja 12-godišnje djevojčice na zadarskom Općinskom sudu nepravomoćno je osuđen 34-godišnji državljanin Indije. Sve se odigralo zadnjeg dana svibnja ove godine oko 16.15 sati na najpoznatijoj zadarskoj gradskoj plaži Kolovare u blizini kafića kada je Indijac, zajedno s dvojicom prijatelja, vidio djevojčicu te joj je, samo u kupaćim gaćicama, prišao i na engleskom jeziku je upitao da li je iz Hrvatske. Bio je pod utjecajem alkohola od 1,05 promila u krvi, a kad mu djevojčica ništa nije odgovorila, upitao ju je da li je ona rasist.

Curica se počela udaljavati od njega, a onda ju je uhvatio za ruku i pitao je smije li je poljubiti i zagrliti. Prestravljena 12-godišnjakinja je počela potezati svoju ruku da se oslobodi, a onda ju je on ponovno pitao za zagrljaj i poljubac. Odgovorila mu je sad da ne smije da bi je on onda pitao može li joj barem može poljubiti ruku i može li dobiti njezin broj mobitela te ime profila na društvenim mrežama Tik Tok, Snapchat i Instagram. Ona ga je odbila i onda je uspjela istrgnuti ruku te otrčati prema restoranu Kolovare po pomoć, piše Zadarski.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Usvajanje kulturnih običaja

Okrivljeni Indijac je, nakon uhićenja, u policiji kazao kako je bio na plaži i da zna kako se u hrvatskoj kulturi svi lijepo pozdravljaju, čak i nepoznati, pa je i on usvojio taj dio kulture. Kazao je da je bio na plaži, da ga je ta djevojka pogledala pa ju je pozdravio. Pitao ju je da li je iz Hrvatske, rekao joj je da je iz Indije. Rukovali su se, a kada mu je rekla da ima 12 godina rekao je "u redu" i okrenuo se i otišao. Ne misli da je išta loše napravio jer da jest, otišao bi s tog mjesta. Kazao je da nije istrgla ruku, da sam ima dvije male kćerke od dvije i pol i pet i pol godina, i nikad ne bi napravio ništa za što ga se optužuju.

Kad je doveden na ODO, rekao je nije kriv i da neće odgovarati na pitanja dok je na suđenju dodao da je pitao djevojčicu koliko ima godina, da mu je rekla 12, da joj je rekao da mu je bilo drago, da su se rukovali i da ju je pozdravio. Kazao je i da je na plaži bilo još puno ljudi jer je bila subota te da je razgovor s djevojčicom bio potpuno normalan i kako nije imao osjećaj da radi išta krivo. Ima

- Moja obitelj je u lošoj financijskoj situaciji i u obitelji radi samo otac, a ja sam najstarije dijete od troje. Morao sam prekinuti studij i ići raditi, a prvo sam radio u Dubaiju deset godina i slao novac od kojeg sam uspio popraviti staru kuću. Kasnije sam se i oženio te uzdržavam suprugu i djecu. Iz Dubaija sam otišao jer su tamo bili loši radni uvjeti, a u Hrvatskoj su bolji uvjeti i radno vrijeme. Počeo sam piti na plaži jer su to prijatelji donijeli, a popio sam pivo pomiješano s whiskey-em. Nisam htio piti, ali me je društvo ponijelo. Imam profile na Instagramu, Tik Toku, Snapchatu, no tamo se nisam dopisivao s drugim djevojkama jer sam vjeran svojoj supruzi. Točno je da sam je pitao ima li profile na Tik Tok-u, Snapchat-u i Instagram-u, ali kad mi je rekla koliko ima godina, prekinuo sam komunikaciju i pozdravio je. Djevojka s kojom sam pričao mi je izgledala kao žena, ne kao dijete - kazao je okrivljeni Indijac u svojoj obrani.

Djevojčica je na sudu ispričala kako je s prijateljicom došla na plažu, da je odmah ušla umore, a da je prijateljici bilo hladno pa su otišle na mul gdje je ona skakala, a prijateljica se sunčala. Odjednom su im prišla tri muškarca od kojih niti jedan nije imao majicu. Opisala je da je jedan bio jako tanak, visok i imao je dugu kosu, drugi je bio debel kao i treći koji je još imao krvi po prsima, na leđima i po nogama. Jedan od muškaraca im je prišao i pitao na engleskom jesu li iz Hrvatske. One nisu htjele s njima pričati, a onda im je on rekao da su rasisti i njezina se prijateljica spremila i odmah pobjegla. Ona je krenula za njom, a debeli sa sivom narukvicom (nije imao krvi po sebi) ju je uhvatio za ruku, a prije toga su snimali.

Ne može biti zabune oko izgleda žrtve...

Uspjela je pobjeći na parking kod prijateljice, a iako je još ljudi bilo na plaži kad se to sve događalo, nitko nije, kazala je djevojčica, reagirao. Prvo je zvala policiju pa je pričala i mami, a ispričala je i baki i djedu koji su bili na drugoj plaži.

Usprkos njegovom uvjeravanju, sudac za mladež Davor Dubravica nije mu povjerovao naveodeći u svojoj presudi, uz ostalo, kako je notorno da djeca u dobi od 12 godina "izgledaju kao djeca i što svaka odrasla osoba može prepoznati bez obzira na razlike između Hrvatske i Indije". U prilog tome da se nije mogao baš tako zbuniti i pomisliti da se radi o odrasloj djevojci išle su i riječi majke žrtve koja je navela da bez obzira što se njena kćer počela razvijati i dalje izgleda kao dijete, a i sam sudac je pregledom snimke ispitivanja utvrdio da "dijete žrtva doista izgleda kao dijete svoje dobi te se na taj način i izražava".

- Da je žrtva dijete morao je biti svjestan i okrivljenik koji je razgovarao s njom. I kad mu je rekla koliko točno ima godina nije joj pustio ruku nego je samo malo popustio stisak dok se ona nije izvukla i otrčala... Ponašanje u kojem okrivljenik prilazi na plaži djetetu od 12 godina, uspostavlja komunikaciju, drži djetetu ruku, pita dijete može li je poljubiti i zagrliti te pita za broj mobitela i kontakte na društvenim mrežama, nedvojbeno ima spolnu konotaciju - navodi sudac u presudi.

Dodaje kako okrivljeni nije dodirivao intimne dijelove tijela djeteta niti verbalno izražavao seksualni sadržaj, ali usprkos tome, njegovo ponašanje je "spolne naravi".

- Držanje za ruku potpuno nepoznatog djeteta i upit može li je zagrliti i poljubiti, prema opće usvojenom društvenom shvaćanju nije radnja lijepog ponašanja kako okrivljeni opisuje svoje ponašanje. Poziv na grljenje i ljubljenje od strane osobe koja ima 34 godine prema nepoznatom djetetu od 12 godina prelazi svaku granicu u međusobnim ljudskim odnosima, a napose u odnosima nepoznatih odraslih osoba prema djeci i jest ponašanje spolne naravi... Tražio je i njen broj mobitela i kontakte na društvenim mrežama, kako bi dodatno uspostavio kontakt s njom kao sa ženom... Dijete žrtva navodi da se prepala, otrčala je što nije uobičajen način odlaska s plaže, došla do prijateljice i obije su nastavile trčati jer su se jako prepale... Ponašanje okrivljenika kod djeteta žrtve izazvalo nelagodu, poniženje i strah za vlastitu sigurnost te da je grubo uznemirio dijete žrtvu - naveo je sudac u presudi.