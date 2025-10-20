Strani radnik napao djevojčicu? Oglasio se gradonačelnik: "Tražimo izgon"

Nakon što je u Rapcu strani radnik, prema riječima labinskog gradonačelnika, pokušao seksualni napad na djevojčicu, Donald Blašković oglasio se oštrom porukom na društvenim mrežama.

- Tražimo izgon za seksualne predatore! Odmah ću razgovarati s poslodavcem da ga otpusti, a kod policije ću apelirati da pokrenu postupak izgona.

Takvi strani radnici nisu dobrodošli u Labin - poručio je Blašković, dodajući da Hrvatska i Istra stoljećima prihvaćaju strane radnike, ali samo one koji dijele vrijednosti lokalne zajednice – poštovanje, pristojnost, radišnost, sigurnost i red.

Oštra reakcija labinskog gradonačelnika izazvala je brojne komentare i podršku građana koji traže brzu i strogu reakciju nadležnih institucija. Evo što je na sve rekla istarska policija:

- U svezi Vašeg upita obavještavamo Vas kako je policija 18. listopada oko 19,20 sati zaprimila dojavu da je maloljetnica na ulici na labinskom području naišla na stranog državljanina što je kod nje izazvalo nelagodu.

Zasad provedenim izvidima nisu utvrđeni elementi kaznenog djela ili prekršaja, no policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja - napisali su iz PU istarske, prenosi Morski.hr.