Close Menu

Stoper Hajduka dobio poziv u reprezentaciju

Dosad je odigrao jednu utakmicu za seniorsku reprezentaciju

Izbornik nogometne reprezentacije Kosova Franco Foda aktivirao je pretpoziv Hajdukovom stoperu Ronu Raçiju za prve dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. 22-godišnjak će na popisu za dvoboje protiv Švicarske i Švedske zamijeniti Florenta Hadërgjonaja.

Raçi je u Hajduk stigao iz Prištine u transferu vrijednom 300 tisuća eura, a s Bijelima je potpisao ugovor do ljeta 2029. godine. Stasiti stoper odmah je dobio priliku i već je upisao četiri ligaška nastupa za Hajduk. Nakon što je protiv Gorice ušao u 85. minuti, protiv Slavena, Osijeka i Rijeke bio je starter na poziciji lijevog stopera.

Dosad je odigrao jednu utakmicu za seniorsku reprezentaciju, ali u prijateljskom dvoboju protiv Komora u lipnju ove godine. Kosovo je slavilo 4:2, a on je odigrao svih 90 minuta. Tako bi Raçi u rujanskim utakmicama mogao doći do službenog reprezentativnog debija.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0