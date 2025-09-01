Stoper Hajduka dobio poziv u reprezentaciju

Izbornik nogometne reprezentacije Kosova Franco Foda aktivirao je pretpoziv Hajdukovom stoperu Ronu Raçiju za prve dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. 22-godišnjak će na popisu za dvoboje protiv Švicarske i Švedske zamijeniti Florenta Hadërgjonaja.

Raçi je u Hajduk stigao iz Prištine u transferu vrijednom 300 tisuća eura, a s Bijelima je potpisao ugovor do ljeta 2029. godine. Stasiti stoper odmah je dobio priliku i već je upisao četiri ligaška nastupa za Hajduk. Nakon što je protiv Gorice ušao u 85. minuti, protiv Slavena, Osijeka i Rijeke bio je starter na poziciji lijevog stopera.

Dosad je odigrao jednu utakmicu za seniorsku reprezentaciju, ali u prijateljskom dvoboju protiv Komora u lipnju ove godine. Kosovo je slavilo 4:2, a on je odigrao svih 90 minuta. Tako bi Raçi u rujanskim utakmicama mogao doći do službenog reprezentativnog debija.