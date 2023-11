Što se događa s POS-ovim stanovima nadomak Splita? Čini se kako brojne obitelji neće uskoro u novi dom, evo gdje je zapelo

Da su Kaštela postala mjesto velike gradnje vidljivo je na svakom koraku, o tome je Portal Grada Kaštela pisao još u kolovozu ove godine navodeći kako je sve više zahtjeva za građevinskim dozvolama za stambene zgrade. No, bez obzira na silovitu gradnju, POS-ovi stanovi su jedini put do stana za pojedine obitelji obzirom na cijenu kvadrata. Naime, gledajući tržišnu cijenu kvadratnog stana u Kaštelima prelistavajući ponude agencija nekretnina lako se da zaključiti kako cijene stanova variraju od 2400 do 2800 eura po kvadratu, što je značajna razlika u odnosu na cijenu kvadrata POS-ova stana.

Priča oko POS-ovih stanova na području Kaštela aktualizirala se još 2021. godine kada je objavljen javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje. U srpnju iste godine je objavljena i konačna lista na kojoj se nalazi 77 zainteresiranih kandidata.

Nakon što je interes za POS-ovim stanovima iskazan preostalo je čekati gradnju koja je zahtijevala rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom. Naime, stanovi POS-a planirani su na zemljištu koje je u suvlasništvu države i Grada Kaštela s tim da je gradski udio manji od deset posto. Radi se o zemljištu približne površine 30 tisuća metara četvornih u Rudinama, sjeverno i južno od tamošnjih „braniteljskih zgrada“.

Ishodovana pravomoćna lokacijska dozvola za komunalnu infrastrukturu

U siječnju ove godine vodili su se pregovori o pojednostavljenju procedure i realizacije građevina poticajne stanogradnje.

Tada je rečeno kako je Grad u fazi provedbe parcelacijskog elaborata po izdanoj lokacijskoj dozvoli za izgradnju potrebne komunalne infrastrukture, te da se paralelno vode pregovori s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u svrhu pojednostavljenja same procedure i realizacije građevina POS-a. Do tada je ishodovana pravomoćna lokacijska dozvola za komunalnu infrastrukturu potrebnu za realizaciju građevina te se po istoj trenutno provodi parcelizacija predmetnog zemljišta u katastru nekretnina.

Kako stvari stoje i deset mjeseci nakon, i dalje se vode pregovori s ministarstvom, dok se vide mali pomaci kada je u pitanju provedba parcelizacije predmetnog zemljišta.

"Parcelacijski elaborat po izdanoj lokacijskoj dozvoli za izgradnju potrebne komunalne infrastrukture je proveden na katastru i trenutno je u provedbi na zemljišniku. Također se paralelno vode pregovori s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u svrhu pojednostavljenja same procedure i realizacije građevina POS-a", navode iz Grada, a prenosi Portal.

Iako Grad provodi aktivnosti vezane na tu temu, najmanje 80 obitelji, odnosno osoba koje su se našle na konačnoj listi prvenstva pri kupnji POS-ova stana prema programu društveno poticajne stanogradnje, s razlogom nestrpljivo čeka ishod.