Što kažete na ovaj izljev ljubavi Ivana Rakitića?

Rakitić podijelio privatne fotografije i uputio emotivnu poruku Raquel

Ivan Rakitić još je jednom pokazao koliko mu znači njegova supruga Raquel Mauri.

Proslavljeni hrvatski nogometaš na Instagramu je podijelio emotivnu objavu posvećenu svojoj životnoj partnerici, uz koju je priložio i nekoliko njihovih zajedničkih fotografija.

"S tobom sve ima više smisla. Hvala ti što si moj životni partner, moja podrška i srce naše obitelji. Moja žena, moj tim, moje sve", napisao je Rakitić, a objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i mnoštvo komentara oduševljenih pratitelja.

 

 
 
 
 
 
