Što je na jednom mjestu sinoć okupilo Terezu, Grašu, Doris, Gibonnija, Jolu i političku ellitu?

Večer je započela spektakularnom igrom svjetlosti, laser showom koji do sada nikad nije prikazan. Bila je to igra emocije i svjetla po uzoru na poslovnu filozofiju ove bolnice. U službenom dijelu programa prikazan je i dokumentarni film "Legacy" o povijesti klinike koja najavljuje naslijeđe i buduću viziju liječničke obitelji Gabrić, a predstavljena je i knjiga publicista i novinara Ivice Radoša "Stvaranje svjetlosti".

Prisutnima se obratio i izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, ministar zdravstva Vili Beroš čestitavši profesoru Gabriću na izvrsnosti u oftalmološkoj medicini i rezultatima njega i njegovih suradnika koji se citiraju i uče diljem svijeta.

- Mi smo se danas jako lijepo zabavili, ali i jasno prikazali što radimo i što sve 'Svjetlost' može te zašto zaslužujemo mjesto na kojem smo danas u hrvatskoj i svjetskoj oftalmologiji. Sa svim našim prijateljima podijelili smo jednu spontanu i nadasve pozitivnu energiju koja je nastala sinergijom naših postignuća i ovako istaknutih pojedinaca koji su ovu večer proveli s nama, a tijekom godina poklonili nam povjerenje, jer su skoro svi oni upravo i naši pacijenti i prijatelji. Osjetilo se zajedništvo ljudi; hrvatski a svjetski. S nama su bili prijatelji iz čak 14 zemalja – istaknuo je prof. dr. Nikica Gabrić, osnivač Svjetlosti i jedan od vodećih hrvatskih liječnika i vizionara koji je jedini na ovom mjestu mogao okupiti ovako šaroliku političku, poslovnu i estradnu elitu.

Proslavi su nazočili i potpredsjednik Vlade RH Oleg Butković, ministar školstva Radovan Fuchs, potpredsjednik Sabora Željko Reiner, Predsjedateljica vijeća ministara BiH Borjana Krišto, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, bivši predsjednik Stipe Mesić, bivši premijeri Zlatko Mateša, Jadranka Kosor i Tihomir Orešković, nekadašnji ministri Mate Granić, Andro Vlahušić, Boris Lalovac, Mirando Mrsić..., predstavnici svih vjerskih zajednica...

Velike estradne zvijezde Petra Grašo, Jole, Gibonni, Petar Grašo, Doris Dragović i Tereza Kesovija, pacijenti i prijatelji Svjetlosti priredili su nezaboravan koncert koji je potrajao do dugo u noć na opće oduševljenje čak 600 uzvanika.

Tijekom proslave, predstavnici dvije najveće globalne tvrtke na području oftamlogije – Schwind eye-tech-solutions te Johnson&Johnson – predali su sinovima osnivača klinike Nikice Gabrića, dr. Ivanu i dr. Krešimiru Gabriću, nagrade za centar izvrsnosti uspješnom sudjelovanju u znanstvenim istraživanjima te za velik broj ugrađenih inovativnih leća.

- Moja supruga imala je problema s vidom. Tada nisam poznavao prof. Gabrića, međutim, došao sam nekako do njegovog telefonskog broja. Nazvao sam ga, a on mi je rekao da dođem sutradan sa suprugom u Svjetlost. On i ja smo se tada prvi put upoznali. Nisam imao priliku večeras govoriti, ali da jesam, ovo bih rekao: “Malo je takvih, plemenitih ljudi, u pravom smislu te riječi. Takvih je ljudi danas malo. Profesor Gabrić je na mene ostavio snažan dojam jednog karakternog, pravog čovjeka i od tada smo zaista dobri. Čestitam mu na svemu i želim njemu i njegovim sinovima da još dugo budu sposobni i zdravi, kao do sada' – izjavio je dopredsjednik Vlade i ministar Oleg Butković.

Na njega se nadovezao nekadašnji hrvatski premijer, a sada predsjednik HOO-a Zlatko Mateša koji je kazao: "Nikicu znam prije Svjetlosti jer sam mu pomogao raditi prvu očnu banku za transplantaciju rožnice na ovim prostorima. Uvijek sam bio uz njega, od početaka pa sve do danas. Vjerujem u njega jer ima karakteristike koje malo ljudi ima - cijeni timski rad, voli raditi s ljudima, ima znanje i upornost, i to je očito dalo ovako fantastične rezultate na kojima mu čestitam".

Trenutno najaktualnija političarka iz susjedne nam BiH, predsjedavateljica vijeća ministara BiH Borjana Krišto nije mogla odoljeti, a da javno ne pohvali liječnika kojemu je poklonila maksimalno povjerenje.

-Bila sam njihov pacijent i želim iskoristiti ovu priliku da čestitam profesoru Gabriću i cijelom njegovom timu te im poželim puno uspjeha u budućem radu, a prvenstveno na dobrobiti svih pacijenata i korisnika njihovih usluga' – izjavila je Borjana Krišto.

- Već je deset godina otkako sam korigirao svoj vid u klinici Svjetlost, a i prije toga, imam jedno izraženo prijateljstvo s čitavom obitelji Gabrić, posebno s Nikicom. Veseli me što mogu dijeliti ovu njegovu radost večeras. Maloprije sam to rekao dajući mu ovaj simbolični poklon, gdje smo povezali taj njegov život i zjenicu oka u tim obrisima 25 godina Svjetlosti. On je nama stvarno dao život. Onaj koji zna kako je biti u malo tame, na to drukčije gleda. Jedna velika hvala Nikici i njegovim sinovima, ali i kompletnoj obitelji bolnice Svjetlost. To je izuzetno sposobna, organizirana, obrazovana i prijatna struktura ljudi koji vam ne pomažu samo da poboljšate vid, nego da zajedno s njima budete bolji ljudi' – izjavio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

A da uz ovu bolnicu lijepa iskustva vežu i brojni estradni prvaci koje obožavaju mase na ovim prostorima, čuli smo od sinoćnjih gostiju.

- Dva puta su me operirali i spajali na infuziju, dvije boce po 45 minuta. Ja kažem “Kako ću zapaliti cigaretu, kako ću izdržati?”. Ali onda su me doveli lijepo u jednu kancelariju, koju sam ja odmah prozvao “backstage”, i u “backstageu” su mi organizirali kavu, pepeljaru i infuziju. To su idealni uvjeti u svjetskoj medicini za nekoga mog profila. (smijeh) Doktor Gabrić je odličan. Ja sam izuzetno svjestan koliko je teško biti “glava” firme. Meni to nekada toliko živaca oduzima i toga sam jako svjestan, ali to što dr. Gabrić radi - vodi šest klinika s fantastičnim stručnjacima gdje moraš zadržati autoritet - to znači da nikada ne možeš biti u “leru”. To je jedno konstantno učenje i usavršavanje. Svaka im čast, poručuje Zlatan Stipišić Gibonni, a Petar Grašo se brzo nadovezao na kolegu.

-Moj otac je prije nekoliko godina imao jedan ozbiljan problem s okom na koje je, praktički, oslijepio preko noći, a drugo mu je već jako oštećeno od dijabetesa. Tako da se preko noći probudio slijep, van sebe, snužden i nije znao što se događa. Zvao sam Nikicu, reagirao je i mome ocu doslovno preko noći spasio oko. Moj otac danas vidi. Što kazati? Kad ti netko spasi vid, dužnik si mu do kraja života, rekao je Petar Grašo.

Tijekom cijele noći u društvu obitelji Gabrić izmjenjivali su se brojni čestitari, svi odreda hvaleći neobičnu filozofiju ove bolnice koja od svojih pacijenata stvara prijatelje za cijeli život.

- Jedna od osnovnih ideja zašto je Svjetlost nastala je bila ta da je medicina 90-ih u Hrvatskoj bila orijentirana prema liječniku. Da bi došao do njega, ti si morao čekati mjesecima na pregled u velikoj bolnici da bi dobio par sekundi njegovog vremena i da bi ti liječnik dao neko svoje mišljenje na koje nisi imao pravo prigovora. Kad je moj otac započeo Svjetlost 1998. godine ideja je bila da ta Svjetlost bude drugačija, da bude orijentirana prema pacijentu. To znači da je pacijent središte našeg rada te da se mi prilagođavamo njemu. Mi pitamo “Što vi trebate od nas? Kako vam mi možemo pomoći?” To je osnovna stvar ljudskosti - da promijenimo poziciju. Pacijent je taj koji je bitan, ne mi. Mi koristimo svoje znanje, svoje vještine da bismo promijenili njihov život nabolje. To je osnovna ideja zašto je Svjetlost uopće nastala. Nastala je da bismo to primijenili, ali nastala je i tako da bismo donijeli neku novu tehnologiju, neku novu uslugu koja u tom trenutku nije postojala. To je DNA našeg postojanja iz čega je nastalo sve drugo što je posljedica te osnovne misli koja nas vodi i sada, 25 godina kasnije, u svemu što radimo. Prvo što pacijentu kažem je “Dobar dan, ja sam Ivan”. Ja nisam “doktor Ivan” ili “doktor Gabrić”, ja sam za njega Ivan. I on je za mene Vedran, Marko, Anja ili Marija… Često pacijentima znam reći da postoje dvije dijametralno suprotne osobe, a to su pilot i zubar, koji trebaju savršen vid, ali na potpuno različit način. Da bih razumio tko je pacijent i što mu treba, pitam ga tko je on na toj skali između pilota i zubara. Koji su njegovi hobiji? Što je njemu bitno? Je li mu bitno vidjeti čitati u mraku, vidjeti u vodi ili voziti po noći? Jer ne postoji jedan proizvod koji je savršen za svaku osobu. Znači, da bismo mogli biti orijentirani prema pacijentu, prvo što moramo je saznati što on od nas treba. Potom iskoristimo svoje znanje i tehnologiju koju imamo da pronađemo najbolje rješenje za tog pacijenta ili ponekad tom pacijentu kažemo da današnja medicina nema rješenje koje će za njega biti takvo da kompromisi koje će donijeti neće narušiti njegovu kvalitetu vida. Iskreno i jasno komuniciranje, prednosti i mane tehnologija koje su danas dostupne su nužni jer je vrlo, vrlo opasno reći da postoji jedno rješenje za sve. Kad govorimo o emocijama koje postoje u mom poslu, one su jednostavne: u trenutku kada netko vama povjeri svoj vid, svoja dva oka koja su potpuno zdrava osim nekakve dioptrije koju ima, on vama predaje u ruke 95% senzoričkih inputa svakodnevnog života. Nešto čime gleda svoju djecu, ženu ili muža, nešto čime gleda kuda vozi, to povjeri vama u tih par minuta rada. Vi preuzimate odgovornost da to izvedete na najbolji mogući način, da mu ne naštetite i da mu date bolji život i vid. Preuzimate odgovornost za tu sreću ili nesreću koju mu možete donijeti, objasnio je filozofiju Svjetlosti dr. Ivan Gabrić.





Njegov mlađi brat Krešimir, također liječnik koji je od malena uz oca ušao u svijet svjetlosti, medicine i oftalmologije na kraju je poručio:

"Sljedećih 25 godina Svjetlosti nadam se da će obilježiti suradnja i korištenje naših principa da bismo pomogli farmaceutskim i tehnološkim kompanijama da oblikuju medicinu i oftalmologiju prilagođenu pacijentu. Dizajneri lasera, leća i drugih medicinskih proizvoda najčešće nisu liječnici nego inženjeri koji problem rješavaju na inženjerski način. Čovjek nije stroj ni komad plastike, on je živo biće s emocijama i strahovima i sve što radimo moramo prilagoditi tome. Nadam se da ćemo kroz suradnju s takvim kompanijama uspjeti humanizirati njih i staviti sreću pacijenata ispred svega. Strašno sam ponosan da smo uspjeli s dvije velike svjetske kompanije koje rade dva od četiri lasera na svijetu postići to da obje kompanije drastično izmijene neke temeljne načine rada kako bi pacijenti drugi dan imali bolji vid, brži oporavak i veći stupanj sigurnosti.