Što će biti s vašim paketima zbog Thompsonovog koncerta? Evo što kažu dostavljači

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati u subotu 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu, već sada izaziva prometne promjene u Novom Zagrebu. Grad Zagreb ranije je najavio da će zbog sigurnosnih razloga i velike posjećenosti događaja doći do zatvaranja više važnih prometnica, a prometna ograničenja stupaju na snagu već od četvrtka, 3. srpnja. Zatvaranja uključuju Aveniju Dubrovnik (od Remetinečkog rotora do rotora Zapruđe), Aveniju Većeslava Holjevca, Ulicu Savezne Republike Njemačke, Držićevu ulicu, Vukovarsku ulicu te sve tri ključne gradske mostove – Most slobode, Most mladosti i Jadranski most. Posebno pogođeni kvartovi bit će Kajzerica, Središće, Zapruđe, Gajevo i okolna naselja.

S obzirom na najavljena zatvaranja i očekivani prometni kolaps, postavili smo pitanje dostavnim službama – mogu li građani očekivati kašnjenja svojih paketa? Iz GLS Croatia poručuju kako aktivno prate sve službene najave i prilagođavaju svoje logističke operacije. Kažu da su mogući manji izazovi u dostavi, posebno u okolici Hipodroma, no čine sve kako bi osigurali da proces isporuka teče što nesmetanije, piše Večernji list.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Očekuju se manja odstupanja u terminima dostave, ponajprije tijekom petka, 4. srpnja, zbog zatvorenih prometnica i povećanog prometnog opterećenja. Tamo gdje je fizički onemogućen pristup dostavnim vozilima, isporuka će se izvršiti sljedeći radni dan“, naveli su iz GLS-a. Ističu i kako su korisnici redovito obaviješteni putem digitalnih kanala (e-mail, SMS, aplikacija), a preporučuju korištenje najbližih GLS paketomata izvan zahvaćenih zona.

Hrvatska pošta najavila je da će u subotu, 5. srpnja, potpuno obustaviti dostavu pošiljaka na području cijelog Zagreba. „Dostava će se odvijati prema redovnom rasporedu sve dane osim subote. U subotu će dostava zbog prometnih razloga biti privremeno obustavljena na području cijelog Grada Zagreba. Kolegice i kolege u petak će raditi produženo kako bi sve pošiljke predviđene za dostavu u subotu dostavili dan ranije“, stoji u odgovoru.

Zbog sigurnosnih razloga, u subotu će biti zatvorena i tri poštanska ureda u Novom Zagrebu – u Sigetu (10020), Avenue Mallu (10160) i Kauflandu Jaruščica (10137). Ostalih 44 ureda radit će po uobičajenom radnom vremenu.

DPD također upozorava na moguće vremenske odgode u dostavi, s obzirom na otežan pristup adresama u pogođenim kvartovima. „Naši dispečeri aktivno prate stanje u prometu i prema tome prilagođavaju raspored dostave. Preporučujemo korištenje paketomata izvan prometno zahvaćenih zona, a sve promjene i potencijalne odgode bit će objavljene na našoj web stranici i društvenim mrežama“, naveli su iz DPD-a.

I Overseas je objavio obavijest na svojim mrežnim stranicama, u kojoj najavljuje moguće poteškoće u isporukama zbog koncertnog vikenda. Ističu kako su planirali rute unaprijed te će, gdje god je moguće, koristiti alternativne lokacije za dostavu. Građanima također preporučuju korištenje paketomata i redovito praćenje obavijesti putem interneta.