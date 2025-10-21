Stjuardesa otkrila najbolja i najgora sjedala u avionu

“U Ryanairu, ako ne platite dodatno, dodijelit će vam bilo koje sjedalo. I to će gotovo uvijek biti najgore moguće – između dvoje ljudi, u posljednjem redu ili, još gore, sjedalo bez prozora,” objašnjava Barbara, prenosi N1.

“Na letu od četiri i pol sata platila sam dodatno da putujem kao kraljica – s jedne strane nitko pored mene. Za to sam doplatila samo 11 eura.”

Dodaje kako uvijek bira desnu stranu 27. reda, gdje su samo dva sjedala, što smatra najboljom opcijom za putnike koji sami biraju svoje mjesto.

Koja sjedala treba izbjegavati?

Najgora sjedala, prema njezinu mišljenju, nalaze se u posljednjem redu.

“Zbog stalnog prolaska ljudi koji idu u toalet, buke iz kuhinje, razgovora stjuardesa i neugodnih mirisa iz WC-a, a na mnogim zrakoplovima nasloni se ni ne spuštaju. To je doslovno mučenje.”

Ako planirate spavati tijekom leta, izbjegavajte sjedala uz prolaz.

“Iako se čine praktičnima, stalno vas udaraju dok prolaze, stjuardese vas dodiruju kolicima, a prolaz je uzak i nemate gdje nasloniti glavu,” kaže Barbara, dodajući kako se i njoj, kao stjuardesi, znalo dogoditi da se spotakne o nogu putnika.

Srednje sjedalo – sjedalo očaja

Visokim putnicima preporučuje da izbjegavaju sva sjedala osim prvog reda ili onih uz izlaze za nuždu.

“Možda ćete morati platiti više, ali udobnost ima svoju cijenu.”

Srednja sjedala naziva „sjedalima očaja“ jer ste doslovno zarobljeni između dvoje ljudi.

Iako postoji nepisano pravilo da osoba u srednjem sjedalu ima pravo na oba naslona za ruke, putnici ga često ne poštuju.

Sjedala s prednostima i manama

Sjedala uz izlaz za nuždu i ona iza pregradnog zida mogu biti odličan izbor, ali imaju i svoje nedostatke.

“Sjedala iza pregrade nude više prostora za noge – idealna su za visoke osobe ili one koje vole ispružiti noge. Nedostatak je što nema prostora ispod sjedala, a mnoga imaju fiksne naslone za ruke.”

Sjedala uz izlaz za nuždu naziva „svetim gralom“ prostora za noge.

“Problem je što, ovisno o tipu zrakoplova, možete završiti pokraj vrata umjesto prozora, a u slučaju evakuacije vi ste odgovorni za njihovo otvaranje,” upozorava Barbara.