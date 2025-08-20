Stjepan Deverić slavi 64. rođendan: "Štef je postao Stipe" i zauvijek ostao u sjećanju hajdukovaca

Stjepan Deverić, popularni “Turopoljski top”, danas slavi svoj 64. rođendan. A kao da je jučer bilo ljeto 1984. kada je stigao iz Dinama u Hajduk, na veliko iznenađenje navijača i nogometne javnosti. Transfer je objavljen pred kraj prijelaznog roka, najviše zaslugom tadašnjeg velikog generalnog tajnika Hajduka, Ante Žaje.

Deverić je u Split došao kao osvajač brončane olimpijske medalje iz Los Angelesa, a njegovo ime i danas stoji na ploči splitskih olimpijaca, osvajača odličja na Zapadnoj obali. Navijači Hajduka tih su dana s oduševljenjem slagali križaljke zamišljajući “atomski napad” u kojem je s jedne strane bio Zlatko Vujović, a s druge Deverić – dvojac od kojeg nisi znao tko je brži i ubojitiji.

Kada bi se njima pridodao Ivan Gudelj, “ćoravi špic”, kako ga je u svojim pjesničkim nogometnim opservacijama nazivao legendarni trener Stanko Poklepović, te u vezi doktor Baka Slišković i tada mladi Aljoša Asanović – doista se radilo o “EuroHajduku”, momčadi od koje se mnogo očekivalo.

Bilo je to i ljeto velikih promjena. Kapetan Vedran Rožić otišao je u “Croatiu” Sydney, klub hrvatskih iseljenika u Australiji, a jugoslavenska štampa digla se na noge pišući protiv tog čina poznatog nogometaša i povremenog reprezentativca. Od tog trenutka, tvrdili su mnogi, i suci su počeli drugačije gledati na Hajduk.

Dolazak Deverića u Hajduk imao je i posebnu simboliku – u vremenu kada je hrvatstvo bilo zatomljavano pa i zabranjivano, sjever Poljuda, Stara Torcida, jasno ga je proklamirala. Legendarni radijski reporter Ivo Tomić nazvao ga je “Turopoljskim topom”, a među navijačima se brzo udomaćila i rečenica: “Štef je postao Stipe.”

Zavoljeli smo Stjepana Deverića i očekivali možda i više nego što se na kraju vidjelo u tih nekoliko poljudskih sezona. Ipak, ostao je upisan kao osvajač Skoblarova kupa 1987., a u pamćenju navijača i dalje žive njegovi sjajni golovi. Posebno se pamti pogodak Crvenoj zvezdi na Marakani, kao i onaj veležovcima na Bijelom Brijegu, kada je u stilu Maradone, s centra predriblao petoricu protivnika i donio pobjedu Bijelima na jednom od najtežih gostovanja.

Dovoljno je to da Stjepan Deverić ima nezaobilazno mjesto u “hajdukologiji”. To je najbolje sažeo legendarni Stanko Poklepović, koji je u poznim godinama, kada je muku mučio sa Sharbinijima, znao reći:

– Eee, da mi je sad Deverić…

Sretan rođendan, Štef! Hajdukovi navijači i dalje te pamte i čuvaju u svojim uspomenama.