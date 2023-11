STIŽU INFORMACIJE O KAOSU Hrvatica iz Dublina: "Jako me je strah. Sve pljačkaju i pale..."

U središtu Dublina u četvrtak navečer izbili su veliki neredi nakon što je nekoliko sati ranije troje djece ozlijeđeno u napadu nožem u blizini osnovne škole. Prosvjednici pale, pljačkaju i tjeraju policiju.

- Trenutno smo na sigurnom. Upravo smo ušli u stan. Jako me je strah. Živimo baš u epicentru događanja i strah me sutra izaći van na fakultet. Mislim da neću izlaziti van općenito neko vrijeme - rekla je za 24sata Dora (27) koja živi u ulici Parnell.

Neredi su ju zahvatili nakon izlaska iz teretane. Nije se nadala da će doći do ovoga, a od straha je zvala i oca Marka (49) da dođe po nju.

- On je vidio baš početak divljanja po ulici. Izbili su veliki neredi, ljudi provaljuju u dućane, pljačkaju ih i da pale sve oko sebe. Zapalili su policijske automobile, tramvaje i buseve. Putem do kuće smo vidjeli horde klinaca, koje inače rade gluposti po Dublinu, kako su nosili odjeću na vješalicama koje su pokrali po dućanima, ispričala je Dora.

Dodala je da se nasilje već dugo "zakuhava".

- Pogotovo ti maloljetnici koji su u bandama. Njima se ništa ne može jer su maloljetni i jer policija inače nema oružje. Mislim da oni to sve koriste kao ispriku da rade nerede. Grozno je ovo nasilje s nožem, ali je to sve postalo isprika za ostalo nasilje u gradu, rekla je.

Looks like a Garda car has been burnt out. pic.twitter.com/eQp34YJXG9

— Áine McMahon (@AineMcMahon) November 23, 2023