Stariju ženu nazvali i rekli joj da je član obitelji imao nesreću. Ostala je bez tisuća eura

Starija Zagrepčanka (84) postala je žrtva prijevare koja se dogodila jučer oko podneva na Peščenici. Kako navodi policija, nepoznati muškarac telefonski je kontaktirao 84-godišnjakinju, lažno tvrdeći da je član njezine obitelji doživio nesreću te da mu je hitno potreban novac za troškove liječenja.

Povjerovavši u uvjerljivu priču, žena je drugom muškarcu, koji se nedugo zatim pojavio na njezinoj adresi u Ulici Kozari bok, predala više tisuća eura, izvijestila je zagrebačka policija.

Policija ovim putem ponovno apelira na građane, posebice one starije životne dobi, da budu izuzetno oprezni zbog sve učestalijih pokušaja prijevara. Počinitelji se često predstavljaju kao članovi obitelji, lažni liječnici ili službene osobe kako bi iskoristili povjerenje i domogli se novca. Važno je ne nasjedati na ovakve priče i svaki sumnjivi poziv odmah prijaviti policiji.