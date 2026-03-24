Srbija vraća vojni rok: Služenje bi trajalo 75 dana, početak već ove zime

Ministar obrane Srbije Bratislav Gašić izjavio je da su stvoreni uvjeti za ponovno uvođenje vojnog roka koji bi trajao 75 dana.

Početak služenja mogao bi biti u prosincu ove godine ili u ožujku sljedeće.

Gašić je rekao da je 60 dana predviđeno za obuku u vojarni, dok bi se 15 dana provodilo na terenskoj obuci.

"Nismo slučajno odredili 75 dana. Vojska je učiteljica života i sigurno će naučiti mnogo toga što će im kasnije koristiti", rekao je Gašić u emisiji Uranak na televiziji K1, prenosi Telegraf.

Dodao je da je plan da se ročnici i nakon završetka obuke povremeno pozivaju na vojne vježbe kako bi obnovili i nadogradili znanje. Rekao je i da su posljednjih godina stvoreni uvjeti za ponovno uvođenje vojnog roka kroz ulaganja u opremu, infrastrukturu i logistiku.

"Sve je to trebalo osposobiti. Tvrtka u Vranju bila je u teškoj situaciji, a Vojska Srbije i Ministarstvo obrane pomogli su da se zaposli 2200 radnika i stabilizira proizvodnja. Danas su skladišta puna energenata, hrane, opreme, oružja, uniformi i obuće potrebne za obuku", rekao je Gašić.

Govoreći o sigurnosti, naveo je da vojska trenutačno osigurava ključne infrastrukturne objekte, uključujući veliko skladište plina u Banatskom Dvoru.

"Vojska to radi vrlo predano. Tamo je angažirana 72. specijalna brigada uz protuzračne jedinice. Širom svijeta ugrožena je kritična infrastruktura, posebno zalihe nafte i plina. U posljednjih deset dana u Iranu i na Bliskom istoku takvi su objekti često bili meta napada", rekao je.