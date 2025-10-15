Srbi o Vatrenima: "Nogometno su plemstvo"

Hrvatska nogometna reprezentacija dva kola prije kraja kvalifikacija gotovo je sigurno osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Vijest o ranom prolazu među najbolje selekcije svijeta već je sama po sebi izazvala veliko zadovoljstvo među navijačima, no odmah nakon toga stigla je i nova, jednako atraktivna informacija – Vatrene bi uoči turnira mogli čekati dvoboji protiv nogometnih giganata.

Izbornik Zlatko Dalić u Dnevniku Nove TV otkrio je kako Hrvatski nogometni savez pregovara o prijateljskim ogledima s dvije reprezentacije svjetskog vrha. Radi se o Brazilu i Kolumbiji, a utakmice bi se trebale igrati u ožujku iduće godine u Sjedinjenim Državama. Prema neslužbenim informacijama, pregovori s Brazilcima i Kolumbijcima već su otišli najdalje, što bi značilo da će Vatreni dobiti pravi ispit uoči velikog natjecanja.

Reakcije u regiji

Vijest o mogućim dvobojima s južnoameričkim velesilama snažno je odjeknula u regiji. Srpski sportski portal Mozzart Sport donosi oduševljene reakcije, navodeći kako je to samo još jedna potvrda da hrvatska reprezentacija pripada nogometnoj eliti. "Za njih je to potvrda da su Vatreni nogometno plemstvo, a za nas ništa posebno", piše beogradski medij, podsjećajući da će Hrvatskoj ovo biti čak 14. veliko natjecanje u posljednjih 30 godina.

Vatreni među kremom svjetskog nogometa

"Malo je reprezentacija u svijetu koje se mogu pohvaliti kontinuitetom nastupa na najvećim smotrama, a Vatreni to već desetljećima potvrđuju. Vijesti iz susjedstva govore same za sebe: u pripremnim utakmicama za Svjetsko prvenstvo Hrvatsku će testirati ni manje, ni više nego Brazil i Kolumbija", zaključuje Mozzart Sport.

Time je hrvatska reprezentacija još jednom potvrdila svoj status među nogometnim velikanima, a navijačima u domovini i iseljeništvu pružila dodatni razlog za ponos i iščekivanje ljeta 2026. godine.