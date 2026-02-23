Sramota na Dubcima: Smeće zatrpalo jedan od najljepših vidikovaca u Dalmaciji

Umjesto prizora koji oduzima dah, posjetitelje Dubaca ovih dana dočekuje prizor koji izaziva ogorčenje. Na jednom od najpoznatijih dalmatinskih vidikovaca, iznad strmih litica i tirkiznog mora, u travi i među raslinjem razbacane su vrećice, plastična ambalaža, kartoni i razni otpad – ostavljen sramotno i bez imalo odgovornosti.

Na fotografijama s terena jasno se vidi kako je smeće ostavljeno uz sam rub prirode, među niskim grmljem i suhom travom, a dio otpada naguran je i oko većih biljaka uz put. Na mjestu koje mnogi smatraju jednim od najljepših pogleda u Dalmaciji, netko je prirodu pretvorio u improvizirano odlagalište.

"Ovo je razglednica Dalmacije – a mi je gazimo"

Dubci su godinama nezaobilazna postaja za turiste, izletnike, fotografe i lokalno stanovništvo. Pogled na obalu i otvoreno more uobičajeno je razlog dolaska, no ovakve scene sve češće postaju dio “doživljaja”.

Osim što ovakvo ponašanje narušava sliku kraja, otpad u prirodi predstavlja i ozbiljnu prijetnju okolišu. Plastika se razgrađuje godinama, lako završava u moru, a ostavljanje smeća u suhoj vegetaciji povećava i opasnost od požara.

Poziv na odgovornost i bržu reakciju

Mještani i posjetitelji sve češće upozoravaju da problem nije samo u nedostatku kanti ili infrastrukture, nego prije svega u kulturi ponašanja. Vidikovac nije odlagalište – i nema opravdanja za one koji, nakon što uživaju u prirodi, iza sebe ostave otpad.