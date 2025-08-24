Sprema li se veliki transfer na Poljudu?

Hajdučki eter ovih je dana dočekao vijest o dolasku Huga Guillamóna, veznjaka Valencije, koji bi se splitskoj momčadi trebao priključiti vrlo brzo. Pozicija je to za kojom je vapio Gonzalo Garcia, a sad će mu velika želja napokon biti ispunjena, pišu Sportske novosti.

A pomalo ispod radara prošla je vijest i da Guillamón nije jedini Španjolac koji putuje prema poljudskoj ljepotici. Bijelima bi se, naime, vrlo vjerojatno trebao pridružiti i Edgar Gonzalez, stoper Almerije kojeg se već neko vrijeme povezuje s Hajdukom. 28-godišnjak je to koji na Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura, a koji iza sebe, baš kao i Guillamón, ima golemo iskustvo igranja u najvišem rangu španjolskog nogometa.

Bio je neizostavni član prve postave

Naravno, nikakve službene potvrde transfera još nema, no da sve ide u smjeru da će Gonzalez obući bijeli dres, da se naslutiti i na Instagram profilu španjolskog braniča. Tamo je, pak, uočljivo da je Gonzalez zapratio splitski klub te time jasno pokazao da nije riječ tek o pukoj glasini ili izmišljotini. Za realizaciju ćemo pričekati još malo..., javljaju Sportske novosti.

Gonzalez za Almeriju igra od 2023. kada je došao u transferu iz Real Betisa. Prošle je sezone odigrao 40 utakmica u La Ligi 2 i zabio dva gola. Bio je neizostavni član prve postave, odigrao je preko 3300 minuta u ligaškom dijelu, a može pokriti i poziciju zadnjeg veznog. U karijeri je još igrao i za Betis Deportivo, Corneliju i Espanyol.