Spolno uznemiravao čak pet kolegica pa dobio otkaz. Sud odlučio da nije kriv

Muškarac (50) iz Zagorja dobio je izvanredan otkaz zbog spolnog uznemiravanja pet ženskih osoba na radnom mjestu.

No, sud je u petak – nakon provođenja svih dokaza i saslušanja brojnih svjedoka – odlučio da je otkaz nezakonit. Poslodavac, jedna javna ustanova, mora mu platiti i 6400 eura odštete i troškova postupka. Presuda je nepravomoćna i ustanova se na nju može žaliti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Otkaz je uslijedio nakon što je povjerljiva savjetnica ustanove u veljači primila pritužbe pet zaposlenica o spolnom uznemiravanju. Optužbe su istražene nakon čega je zaključeno da je riječ o “ponavljajućem obrascu ponašanja koje kod zaposlenica stvara neugodu i ponižavajuće okruženje”, tvrde u ustanovi.

Dirao za grudi

Protiv muškaraca je bilo podneseno “više prijava različitih zaposlenica za spolno uznemiravanje, a koje se očituje u neželjenim, neumjesnim i neprikladnim komentarima vezano za spolna obilježja, komentiranju fizičkog izgleda, poticanju razgovora o seksualnim temama, direktnim i indirektnim pozivima na spolni odnos, a u slučaju nekih zaposlenica i neželjenom fizičkom kontaktu i dodirivanju”.

Jedna je zaposlenica, tako, u prijavi navela da joj je kolega govorio “ti se sigurno briješ do kraja, ti sigurno imaš grudnjak s podmetačima, znaš kaj digao mi se na tebe“. Osim toga, priljubio se za nju straga, vrijeđao je neumjesnim porukama, rekla je ona.

Druga se požalila kako ju je dodirivao za grudi ili stražnjicu, treća je svjedočila da je neumjesno komentirao njezinu stražnjicu pa se osjećala jako neugodno, četvrta da je također “mumljanjem i li na drugi način komentirao njenu stražnjicu”.

Zaposlenici MUP-a

Povjerljiva savjetnica svjedočila je na sudu kako joj se u veljači obratilo pet kolegica: tri su javile da ih je kolega seksualno uznemiravao, a druge dvije su rekle da ih je verbalno uznemiravao. No, muškarac je sve opovrgnuo smatrajući to osvetom jer je zatražio veću plaću.

Sud je saslušao i druge svjedoke: dvojicu kolega iz ustanove, zaposlenike MUP-a koji blisko surađuje s ustanovom te kolegicu koja nije podnijela prijavu za uznemiravanje. Njihovi iskazi u suprotnosti su s iskazima žrtava.