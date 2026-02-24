Splitsko-dalmatinska županija raspisala jedan javni poziv i dva natječaja za sport

Kroz različite programe i javne pozive sustavno se potiče edukacija sportskih djelatnika, unapređenje infrastrukture te dostupnost sportskih aktivnosti najmlađima, čime se dodatno jača sportski sustav na svim razinama.

Splitsko-dalmatinska županija raspisala je Javni poziv za sufinanciranje međunarodnih i nacionalnih konferencija u sportu u 2026. godini, Natječaj za sufinanciranje stručnog osposobljavanja, obrazovanja i licenciranja trenera u 2026. godini te Natječaj za sufinanciranje škola plivanja u 2026. godini.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Javni poziv za sufinanciranje međunarodnih i nacionalnih konferencija u sportu u 2026. godini namijenjen je doprinosu razvoja sporta, edukaciji stručnog kadra, podizanju svijesti o važnosti sporta, razvoju sportskih infrastruktura, razvoju novih tehnologija i inovacija u sportu, stvaranju održivih politika i praksi, poticanju održivosti i etike u sportu, fair playa i antidopinga, promicanju zdravog načina života, promociji sportskih događanja i sportskog turizma te jačanju nacionalnih i međunarodnih odnosa i suradnje u području sporta. Ukupan iznos predviđenih sredstava za provođenje Programa u 2026. godini iznosi 35.000,00 eura. Pravo na podnošenje prijava imaju sve pravne osobe (udruge) iz sustava sporta (u daljnjem tekstu: prijavitelji) koje su s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Natječaj za sufinanciranje stručnog osposobljavanja, obrazovanja i licenciranja trenera u 2026. godini ima za cilj dodjelu financijske potpore pravnim osobama iz sustava sporta sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije za provedbu programa sufinanciranja stručnog osposobljavanja, obrazovanja i/ili licenciranja trenera, a u svrhu podizanja razine kompetencija kod trenera u pravnim osobama iz sustava sporta. Ukupan iznos predviđenih sredstava za provođenje Programa u 2026. godini iznosi 50.000,00 eura. Pravo na podnošenje prijava imaju sve pravne osobe (udruge) iz sustava sporta koje su s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Natječaj za sufinanciranje škole plivanja u 2026. godini ima za cilj dodjelu financijske potpore jedinicama lokalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije za provedbu programa sufinanciranja škole plivanja na području Splitsko-dalmatinske županije za učenike drugih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija, a u svrhu razvijanja osnovnih plivačkih vještina, sigurnosti u vodi i poticanja zdravih navika. Ukupan iznos sredstava pomoći za provođenje Programa u 2026. godini iznosi 23.300,00 eura. Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije koje na svom području imaju osnovne škole kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija.

Više informacija kao i cijeli tekstovi natječaja i popratnu dokumentaciju možete naći na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.