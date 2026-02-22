Splitski vatrogasci vadili osobne stvari iz spremnika i otvarali stan, u SDŽ gorjela livada i raslinje

U protekla 24 sata vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imali su više tehničkih intervencija i nekoliko požara, uglavnom na otvorenom prostoru. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, razdoblje se odnosi na 21. veljače od 6 sati do 22. veljače do 6 sati.

Dvije intervencije JVP-a Split: Spremnik za papir i otvaranje stana

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u subotu u 12:10 sati u Šižgorićevoj ulici, gdje su vatrogasci iz polupodzemnog spremnika za papirnati otpad vadili osobne stvari koje su građaninu greškom odbačene. Na terenu su bila četiri vatrogasca s jednim vozilom.

Kasnije tijekom dana, u 18:04 sati, splitski vatrogasci imali su tehničku intervenciju otvaranja stana u ulici Gradišćanskih Hrvata. U toj intervenciji sudjelovalo je pet vatrogasaca s jednim vozilom.

Požari u županiji: Napa u Dugom Ratu te više požara otvorenog prostora

S područja županije zabilježeno je nekoliko dojavljenih događaja koji su proslijeđeni nadležnim postrojbama.

U Dugom Ratu u 10:54 sati izbio je požar kuhinjske nape u obiteljskoj kući u ulici Hrvatske mornarice. Požar se, prema izvješću, nije proširio na ostale kuhinjske elemente, a ugašen je u 11:03 sati. Intervenirali su pripadnici DVD-a "Dalmacija" Dugi Rat s jednim vozilom i tri vatrogasca.

U Makarskoj je tijekom poslijepodneva zabilježeno nekoliko intervencija. U 16:20 sati došlo je do požara otvorenog prostora koji je izmakao kontroli tijekom neprijavljenog spaljivanja biljnog otpada. Požar su, nedugo nakon širenja, ugasili vatrogasci JVP-a Makarska s jednim vozilom i tri vatrogasca. U 17:00 sati u Makarskoj je zabilježen i požar odbačenog otpada te oko šest četvornih metara trave, koji su ugasila tri pripadnika JVP-a Makarska s jednim vozilom.

Na području Dugopolja u 19:39 sati planuo je požar livade, pri čemu je opožareno oko 2000 četvornih metara. Na intervenciji je sudjelovao DVD Dugopolje, a požar je ugašen do 20 sati.

U Kapetanovićima je u 19:45 sati izbio požar otvorenog prostora. Intervenirali su pripadnici DVD-a Zagora s jednim vozilom i tri vatrogasca, a opožareno je oko jedan hektar trave i niskog raslinja. Požar je ugašen oko 21 sat. Županijski vatrogasni operativni centar iz Splita navodi kako su sve intervencije završene bez daljnjih komplikacija, a građane ponovno podsjećaju na oprez pri spaljivanju biljnog otpada, osobito kada se radovi ne prijavljuju i kada postoji rizik od širenja vatre.