Splitski vatrogasci u protekla 24 sata intervenirali na tri lokacije

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita i dobrovoljna društva imala su nekoliko manjih intervencija tijekom protekla 24 sata, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Splita u četvrtak ujutro, oko 10:30 sati, intervenirali su u KBC-u Firule, gdje su pomogli pri skidanju prstena s ruke pacijenta.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slatine sudjelovalo je u intervenciji ispomoći sanitetu u 08:30 sati.

Na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježen je i manji požar trave u Brnazama, gdje su od 07:24 sati djelovali vatrogasci JVP-a Sinj s jednim vozilom i dvojicom vatrogasaca.

Prema izvješću vatrogasnog centra, sve intervencije protekle su bez većih poteškoća.