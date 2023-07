SPLITSKI SDP UZVRAĆA BARBIRU: Izdao je stranku i prodao svoj integritet vladajućoj garnituri. Ako ne vrati mandat stranci, dokazat će da je žeton

Kako smo ranije izvijestili Damir Barbir više nije član SDP!

Nekadašnji predsjednik SDP-ovog ogranka u Splitu potvrdio je tu vijest na društvenim mrežama te se u poduljoj objavi obratio javnosti.

Objavu možete pročitati u nastavku....

Nedugo nakon oglasio se GO SDP-a Split.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

- SDP Split: Barbir nikad pa ni sad nije kolegama rekao niti jednu riječ u svoju obranu, ako ne vrati mandat stranci dokazat će da je žeton

GO SDP Split je pokrenuo postupak izbacivanja iz stranke Damira Barbira, ali to je proces u kojem je Barbir mogao iznijeti svoju stranu priče i gdje je mogao dokazati svoje tvrdnje. Na žalost ni prije svog glasanja, a ni nakon, niti jednu riječ nije rekao u svoju obranu. Pobjegao je od rasprave, pobjegao od argumenata, pobjegao od odgovornosti. Za njegovu odluku koju je tajio do samog glasanja su znali samo Ivica Puljak i on.

Svojim ponašanjem postigao je rijetko zapamćeno jedinstvo kako u splitskom tako i u nacionalnom SDP-u.

Nas, svoje kolege gledao je oči i lagao na svim tijelima stranke, a ako ima iti malo časti u sebi vratit će mandat gradskog vijećnika SDP-u koja mu ga je dala.

Naše povjerenje ne može vratiti, ali vraćanjem mandata pokazao bi da ipak nije žeton Ivice Puljka i da ovo nije bila još jedna u nizu političkih trgovina kojima vladajući u Hrvatskoj osiguravaju većinu. Ispričavamo se još jednom našim biračima. Možda nije prvi koji je izdao stranku i prodao svoj integritet vladajućoj garnituri, ali ćemo se kao stranka itekako potruditi da bude posljednji i da nam se ovakvi promašaji vise nikad ne događaju - napisali su na Facebooku.