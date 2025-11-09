Splitski klub sinoć je bio pun k'o kutija šibica. Mladi Hrvati uglas pjevali sa Sekom Aleksić

Splitski klub Vanilla sinoć je ugostio srpsku pjevačicu Seku Aleksić koja u gradu pod Marjanom ima, kako se čini, velik broj obožavatelja.

Klub je bio pun do posljednjeg mjesta, a publika je pjevala u jedan glas hitove Seke Aleksić.

Ako nam ne vjerujete, pogledajte i sami u priloženim videima kako je sve izgledalo (ukoliko niste bili sinoć u Vanille, u tom slučaju - sve vam je jasno).