Splitski klub sinoć je bio pun k'o kutija šibica. Mladi Hrvati uglas pjevali sa Sekom Aleksić

Splitski klub Vanilla sinoć je ugostio srpsku pjevačicu Seku Aleksić koja u gradu pod Marjanom ima, kako se čini, velik broj obožavatelja.
Klub je bio pun do posljednjeg mjesta, a publika je pjevala u jedan glas hitove Seke Aleksić.
Ako nam ne vjerujete, pogledajte i sami u priloženim videima kako je sve izgledalo (ukoliko niste bili sinoć u Vanille, u tom slučaju - sve vam je jasno).
@sekaaleksicdaily
✨️ #sekaaleksic #foryou #viral #fyp @Seka Aleksić
@sekaaleksicdaily
Crveni ruz na tome vratu...🤭💋 #sekaaleksic #foryou #viral #fyp @Seka Aleksić
@sekaaleksicdaily
Iskoristi moje mane...🥰✨️ #sekaaleksic #fyp #viral #foryou @Seka Aleksić
Moja reakcija na članak je...
0
4
0
0
1
1
12