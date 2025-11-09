Close Menu

Splitski klub sinoć je bio pun k'o kutija šibica. Mladi Hrvati uglas pjevali sa Sekom Aleksić

Pogledajte djelić atmosfere

Splitski klub Vanilla sinoć je ugostio srpsku pjevačicu Seku Aleksić koja u gradu pod Marjanom ima, kako se čini, velik broj obožavatelja. 

Klub je bio pun do posljednjeg mjesta, a publika je pjevala u jedan glas hitove Seke Aleksić. 

Ako nam ne vjerujete, pogledajte i sami u priloženim videima kako je sve izgledalo (ukoliko niste bili sinoć u Vanille, u tom slučaju - sve vam je jasno).

@sekaaleksicdaily

✨️ #sekaaleksic #foryou #viral #fyp @Seka Aleksić

♬ original sound - sekaaleksicdaily

@sekaaleksicdaily

Crveni ruz na tome vratu...🤭💋 #sekaaleksic #foryou #viral #fyp @Seka Aleksić

♬ original sound - sekaaleksicdaily

@sekaaleksicdaily

Iskoristi moje mane...🥰✨️ #sekaaleksic #fyp #viral #foryou @Seka Aleksić

♬ original sound - sekaaleksicdaily

