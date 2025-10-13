Splitski Jadran kreće u Ligu prvaka: Prvi izazov protiv imenjaka iz Herceg Novog

Iza nas su već tri kola Prvenstva Hrvatske, ali možemo reći da u utorak, 14. listopada, kreće ono pravo – počinje Liga prvaka! U najelitnijem klupskom natjecanju nema lakih protivnika, pa nećemo posebno isticati da Jadran igra u teškoj skupini B. Riječ je ipak o 16 najboljih momčadi svijeta.

Podsjetimo, u skupini s hrvatskim prvakom nalaze se Jadran iz Herceg Novog, Pro Recco i Novi Beograd.

Premijera u Trebinju

Splićani sezonu Lige prvaka otvaraju protiv imenjaka, ali ne u Crnoj Gori, nego u Trebinju. Iako to nije premijera Jadrana, budući da su već odigrane tri utakmice u domaćem prvenstvu, ovo će im zasigurno biti najteži protivnik do sada.

Uz dužno poštovanje KPK-u, Mornaru i OVK Splitu, crnogorski prvak ipak je 'veći zalogaj', smatra i kapetan Zvonimir Butić: "Kreće ono pravo. Za ovo smo se pripremali dva mjeseca i željni smo jakih utakmica. Naša ekipa je vrlo slična prošlosezonskoj. Ozljede su nas zaobišle, osim problema s ramenom koji vučem iz prošle utakmice, no nadam se da će biti u redu. U Trebinje idemo optimistično, ali čvrsto na zemlji", rekao je kapetan Jadrana.

Pojačani protivnik

Dva Jadrana često su se susretala posljednjih sezona. Nema velikih nepoznanica ni tajni, ali određene promjene ipak postoje. Od ove sezone kapice Herceg Novog nose Lazar Anić, Daniil Merkulov i Valer Calatrava Francisco.

Trener Jure Marelja ističe kvalitetu i širinu protivničkog sastava: "Kvalitativno i kvantitativno odlično su popunjeni. Pokriveni su na svim pozicijama s nekoliko igrača. Internacionalna pojačanja donijela su im puno toga, a posebno Merkulov, koji je odlično zamijenio Ivovića i dao im dodatnu širinu. Stil igre ostao je isti, uz male izmjene i prilagodbu novim pravilima, pa mislim da neće biti iznenađenja. Uvijek ih je krasila obrambena agresivnost, dobro plivanje i tranzicija u napadu. Ako se uspijemo oduprijeti tim kvalitetama i njihovim šutevima iz pozicijskog napada, odigrat ćemo dobru utakmicu, a vjerujem i pobijediti", zaključio je Marelja.

Susret u Trebinju počinje u 18:30, a moći ćete ga pratiti uživo na Arena Sport 2.