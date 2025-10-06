Splitski HGSS-ovac o tragediji u Sloveniji: "Teško je, osjećaš se bespomoćno..."

Muk i tuga u Kaštelima odakle su dvojica od trojice planinara čija su tijela pronađena u Sloveniji. Obitelj dvojice braće uputila se u Sloveniju u ponedjeljak.

O ovoj tragediji je reporterka Dnevnika Nove TV razgovarala s Ivanom Šafradinom iz HGSS-a Split.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Šafradin je opisao trenutak kada je doznao kobne vijesti. "Teško je, osjećaš se bespomoćno. Cijelo vrijeme očekuješ vijesti od slovenskih kolega, kojima se želim zahvaliti na zalaganju", rekao je.

Obzirom na vremenske neprilike, spasiteljima je bilo iznimno teško doći do unesrećenih. Kako kažu iz HGSS-a, ljudi ispod te količine snijega mogu izdržati do 30 minuta, no Šafradin objašnjava da to ovisi o nekoliko faktora - o tome jesu li cijeli zatrpani snijegom, imaju li traume, o količini snijega kao i o njegovoj vrsti.

"Vrijeme je ključni faktor, kojeg nažalost nemamo. Helikopter je definitivno najbolji resurs jer brzo može doći do nesreće, kao i prevesti opremu i ljudstvo. Obzirom da zbog vremenskih neprilika nisu bili u mogućnosti koristiti helikoper, ljudstvo se satima probijalo do njih, čime su se drastično umanjivale šanse", objasnio je.

Zbog klimatskih promjena sve je manje snijega te se manje pojavljuju lavine, no Šafradin ipak upozorava da se znaju dogoditi te da je potrebno biti oprezan.