Splitske ulice pod opsadom policije: Rekorder napuhao preko tri promila, deset vozača završilo u pritvoru, a pijani vozači preplavili ceste

Na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske od 20. do 22. veljače 2026. godine provedena je pojačana aktivnost policije u prometu.

U navedenom razdoblju ukupno je utvrđeno 478 prometnih prekršaja, i to:

85 prekršaja prekoračenja brzine

72 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola

46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa

10 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje

5 prekršaja upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje

5 prekršaja upravljanja za vrijeme zabrane

19 prekršaja upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilima

236 ostalih prometnih prekršaja

Najviša utvrđena koncentracija alkohola iznosila je 3,14 g/kg, dok je najveća utvrđena nepropisna brzina bila 119 km/h. Deset vozača je uhićeno i privedeno u žurnom prekršajnom postupku na sud.

Također, policijski službenici Policijske postaje Omiš su jučer proveli aktivnosti pojačane kontrole prometa usmjerene na nadzor motociklista na cesti D8.

Tijekom postupanja ukupno je utvrđeno 18 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i to:

8 prekršaja iz čl. 244. st. 7. – upravljanje vozilom koje nije registrirano ili nema propisane registarske pločice,

4 prekršaja iz čl. 223. st. 3. – upravljanje tehnički neispravnim vozilom,

1 prekršaj iz čl. 242. st. 5. – nepropisna uporaba ili nedostatak registarske pločice,

1 prekršaj iz čl. 236. st. 7. – upravljanje vozilom bez odgovarajuće kategorije,

1 prekršaj iz čl. 175. st. 3. – nekorištenje zaštitne kacige,

2 prekršaja iz čl. 53. st. 5. – prekoračenje dopuštene brzine kretanja vozila.