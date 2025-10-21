Split je u ovom segmentu zakazao. Ovdje su rijetki iz Dalmacije, a iz grada pod Marjanom – nitko!

Zagrebački Festival izvođača školskog uzrasta Superval otvorio je prijave za svoje 7. izdanje, a na njega se mogu prijaviti izvođači iz cijele Hrvatske koji izvode autorsku glazbu i/ili obrade, te pohađaju osnovnu ili srednju školu.

Standardna je to vijest iza koje se "krije" činjenica da se već šest godina na taj festival prijavljuju učenici iz gotovo cijele zemlje. U zadnje se vrijeme sramežljivo javljaju rijetki bendovi iz Dalmacije, no Split je sasvim "zakazao". Do sada iz grada pod Marjanom nije stigla niti jedna jedina prijava.

Osnivačica festivala je profesorica matematike u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, Ana Bajo koja kaže da mladima omogućavaju da uz tehničku podršku nastupaju kao pravi profesionalci i osjete koncertnu emociju pred njima poznatom i nepoznatom publikom, ali i da se dobro zabave.

Priča nam kako je 2019. godine organizirala koncert školskih bendova. Tada ih je bilo samo pet i to iz Zagreba, dok je prošle godine bilo prijavljeno 46 izvođača od kojih je nastupilo njih 34.

- Prve godine je to bio koncert koji je kasnije prerastao u festival jer smo imali sve više mladih izvođača iz cijele Hrvatske, a održava se dva dana u lipnju ovisno kada djeci završava škola. Ove godine moramo paziti na datum održavanja zbog Svjetskog nogometnog prvenstva. Sudionike na sudjelovanje na festivalu pozivamo direktno preko škola, preko službenih kanala Supervala, te društvenih mreža.

Na nastupima učenici najčešće izvode rock iako su na prošlom izdanju imali nešto potpuno drugačije, 15- godišnjaka iz Labina koji je izvodio elektroniku. Moto im je da na festivalu budu zastupljeni svi žanrovi, srednjoškolci uvijek prijavljuju autorsku pjesmu, a osnovnoškolci mogu imati obrade pjesama.

- To se pokazalo dosta poticajno i motivirajuće za njih. Konkretno prošle godine je od 34 izvođača samo jedan, i to petaši iz moje škole, svirali obrade pjesama, dok su svi drugi imali svoje autorske pjesme. Cilj festivala je da djeca stvaraju svoje pjesme. Kada obrađuju pjesme znaju izdvojiti Daleku Obalu, Parni Valjak, Azru, a od stranih Led Zeppelin, Guns N Roses.

Superval nije natjecateljski festival jer je ideja da se izvođači međusobno povezuju, a Ana smatra da ukoliko to bude natjecanje da će se učenici međusobno gledati kao konkurencija. Unatoč tomu kaže da uvijek "iskoče" neki kvalitetniji izvođači koji kasnije dobiju priliku svirati na INmusic festivalu, Velvet festivalu na Krku, ali i šibenskom SHIP festivalu, kao i onome u Koprivnici.

Uz festival imaju i vikend Superval turneje u Šibeniku, Dubrovniku, Koprivnici, Čakovcu, Sisku, Valpovu, Rijeci i Puli. Od prije tri godine imaju i međunarodnu suradnju sa Slovenijom, Srbijom, Crnom Gorom, te Bosnom i Hercegovinom gdje jedan od izvođača ide u te države svirati.

Prošle su godine objavili kompilacijski album na ploči gdje je bilo prvih deset izvođača iz prve tri godine festivala sa svojom autorskom pjesmom. Imaju i svoje mlade novinare i fotoreportere koji prate koncerte i o njima izvještavaju, a od nedavno pokreću podcast.

- Iako se tim mladim ljudima jako teško izboriti za šansu na sceni nekoliko naših izvođača su kroz godine objavili samostalne albume. Imamo i dva člana koji su svirali nekoliko puta na Supervalu, te su sada u bendu Baby Lasagne. Riječ je o bubnjaru i basistu. Drugi je pak bend svirao kao predgrupa Silenteu na Šalati i na šibenskoj tvrđavi.

Što se hrvatskih regija tiče pokrivena je gotovo cijela zemlja. Prijavljuju im se učenici iz Pule, Rijeke, Karlovca, Čakovca, Varaždina, Slavonskog Broda, Valpova. Prošle godine je Dalmaciju predstavljala nekoliko djevojka iz Knina, dok su prije nekoliko godina nastupali izvođači iz Dubrovnika, Šibenika i Zadra. No iz Splita se nitko nikada nije prijavio.

- Pozivamo Dalmatince, a posebno Splićane da se prijave na naš festival koji im omogućuje da se za njih zna, da osjete kako je to svirati na profesionalnoj pozornici, te se povezati s vršnjacima iz cijele Hrvatske, poručila je Bajo.

A nije baš da Split nema učeničkih rock bendova, je li tako?