Split Format ugostio Zorana Marinovića, a večeras se program nastavlja sa zanimljivim predavanjem prof. dr. sc. Nikole Glamuzine

Sinoć je u Fotoklubu Split nastavljen program trećeg izdanja međunarodnog fotografskog festivala Split Format predavanjem Zorana Marinovića, dokumentarnog fotografa i snimatelja.

Zoran je posljednjih petnaest godina angažiran kao stalni suradnik brojnih svjetskih magazina (National Geographic, Das Stern, New York Times, Bloomberg USA, Paris Match) i televizija, snima fotografije, reportaže i dokumentarne filmove iz zemalja diljem svijeta.

Izlagao je diljem svijeta na samostalnim i skupnim izložbama od New Yorka do Pariza, a njegovi projekti u proteklih su nekoliko godina osvojili prestižne međunarodne nagrade, poput: Kontinent Awards, Magazin Professional Photographer, Lens Culture, See Me/Art Takes NY, itd. Dobitnik je i nagrade za najbolju reportažu na Zagreb Film Festivalu, te je laureat Hrvatskog muzeja suvremene umjetnosti.

U sklopu programa Split Formata, Zoran je okupljenima održao predavanje pod naslovom “Kriza kroz objektiv”. Predavanje koje se, zbog same Zoranove neposredne i pristupačne naravi, te, kako je i sam primijetio, obiteljske atmosfere u Fotoklubu Split, pretvorilo u dinamičnu diskusiju s okupljenim posjetiteljima. Zoran je spremno odgovarao na sva postavljena pitanja i samim time podijelio svoju fotoreportersku i nadasve ljudsku priču.

Naravno, sama diskusija se dotakla i tematike predavanja koja se primarno bavila osvrtom na izvještavanje o sukobima u svijetu kroz medije, te utjecaj samih medija na percepciju tih sukoba u javnosti. Zoran je ponudio vrlo osvrt i na tu bitnu tematiku:

“Treba zadržati objektivnost, koliko god to bilo teško i skoro nemoguće. Mene kao fotoreportera zanimaju ljudi - ti jadnici koji pate u sukobima diljem svijeta. A to mogu biti Rusi ili Ukrajinci, mogu biti Izraelci ili Palestinci. Jer, na kraju svega, u ratu pate obični ljudi - ljudi koji su kao i mi.”

U Fotoklubu Split se i večeras nastavlja bogat program Split Formata s predavanjem prof. dr. sc. Nikole Glamuzine “Klimatska kriza - korijeni, stanje, izgledi” koje će započeti u 19:00 sati. Detalje možete pronaći na službenoj stranici festivala www.splitformat.com, a sve novosti vezane za festival posjetitelji mogu pratiti i putem službenih društvenih mreža www.facebook.com/SplitFormat i www.instagram.com/splitformat.

