Split će obilježit Svjetski dan mentalnog zdravlja uz glazbu i kreativne projekte

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, u glavnoj zgradi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (Vukovarska 46) održana je svečana priredba u četvrtak, 10. listopada 2025. s početkom u 10:30 sati.

Program je započeo izvedbom kvarteta saksofona pod vodstvom profesora Marka Grebusa, a nastavio se predstavljanjem javnozdravstvenog projekta „Plakati za dušu“, u sklopu kojeg je podijeljeno 5. izdanje kataloga plakata.

U okviru projekta, učenici su kroz različite aktivnosti predstavili svoje viđenje svijeta:

„Kako vide dječje oči“ – Teodora Grgić Jeličić (Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split)

– Teodora Grgić Jeličić (Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split) Javnozdravstveni projekt u odgojno-obrazovnim ustanovama – Petra Ognjenović (Zdravstvena škola Split) i Maja Pivčević (Prva gimnazija Split)

– Petra Ognjenović (Zdravstvena škola Split) i Maja Pivčević (Prva gimnazija Split) Narativi učenika pročitala je Lucija Dora Zoričić

Program je zaokružen izvedbom dua gitara pod vodstvom profesorice Ivanke Prusac.

Ovaj događaj imao je cilj podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i promicanje kreativnih načina izražavanja i edukacije u zajednici.