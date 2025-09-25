Splićanku Vedranu i njezino ljeto na jahti pratili su deseci tisuća ljudi iz svih dijelova Balkana. Jasno nam je i zašto

Teško da ste ovog ljeta ušli na TikTok i Instagram i da vam algoritam u nekom trenutku nije ponudio sjajni profil LustLiving u kojemu ste vidjeli kadrove mora, broda i ženske ruke koje vežu cimu. I nama je u jednom trenutku TikTok pokazao LustLivin i više nije bilo nazad - cijelo smo ljeto pratili kako Splićanka Vedrana Vesanović na jahti radi sve ono što su nekad na brodovima radili "samo muški". 10 tisuća ljudi prati je na TikToku, a za nekoliko mjeseci Instagram profil ove neobične Splićanke narastao je na 21 tisuću.
@lustliving Odradili prvi transfer s novim brodom. Imali smo cili dan i cilu noć navigaciju i uspješno smo došli do St.Tropeza. Zadržati ćemo se neko vrijeme na Azurnoj obali, a onda put Italije 🥰 #yacht #yachtlife #yachtjob #yachtstewardess #costazzurra #france #stainttropez ♬ original sound - LustLiving
Žena na brodu koja nije samo kuharica
“Na papiru sam stjuardesa i pomoćnik na palubi, ali u praksi radim sve – od palube do timuna,” kaže nam Vedrana na početku razgovora.
Na jahti su samo ona i njezin dečko koji su čitavo osoblje jahte na kojoj plove, pa svatko preuzima dio posla drugoga:
“Kad su manovre, puštam sve i idem na palubu. Ponekad ja preuzmem komande, a on uskače u kabine i čišćenje.”
Iako su joj more i brod prirodno okruženje, priznaje da još uvijek osjeća poglede.
"Naši ljudi znaju se okupiti kad bacam sidro i čekaju grešku. Stranci su puno opušteniji, tamo su žene na ‘muškim’ poslovima normalna stvar," objašnjava. Posebno pamti situacije sa strancima: "Dogodilo se da se putnici iz Indije žale što je skiper žena, dok su Arapkinje iz Dubaija baš tražile mene kako bi se mogle nesmetano kupati u kupaćem kostimu."
Ljetni i zimski Vedranin svijet gotovo su različite stvarnosti.
"Ljeti imam mušku energiju, zimi se vratim svojoj ženskoj. Ljudi s mora koji me vide zimi često me ne bi prepoznali."
Ipak, priznaje da je biti žena u pomorstvu dvostruki izazov:
"Stalno si pod povećalom, moraš se više dokazivati, a u pozadini je i pitanje majčinstva – hoće li ti karijera ostaviti prostora za obitelj."
@lustliving Imala sam potrebu pojasniti neke stvari koje su se krivo protumačile u prijašnjim videima. Pa evo koga zanima kako mi je dečko ušao u yachting i postao vrlo brzo kapetan 🤗 #yachtie #yachting #yachtlife #yachtstewardess #yachtcaptain #yachtjob #yacht #captain #fyp ♬ original sound - LustLiving
Mornarica je hit na TikToku, mnogi ne mogu prestati gledati njezin život na moru
Ove sezone, prvi put bez stroge zabrane snimanja, počela je objavljivati svakodnevne videozapise.
"Objavljujem svaki dan, mislim da je konzistentnost ključ. Najviše me prate ljudi iz kontinenta i Srbije, njima je more daleko i zanimljivo.”
Radni dan na jahti nema kraj: "Radiš od trenutka kad se gosti probude do kad zaspu. Šest mjeseci bez slobodnog dana, uz 20 tisuća koraka i 70 katova dnevno. Tijelo popusti – od vena i kapilara do ozljeda ramena i upala,” priča Vedrana.
Najteže joj pada suživot na malom prostoru: "Dijeliš kabine i wc s ljudima koje nisi birao. Nemaš kamo pobjeći."
No sve to, kaže, nadmašuju tri stvari: “Vidim svijet i putujem besplatno, promatram izbliza živote ljudi koje inače nikad ne bih srela i – da, može se dobro zaraditi. Ako znaš štedjeti, otvara ti to puno vrata.”
Što će biti sa ženama na brodovima?
Vedrana vjeruje u sve veći broj žena u pomorstvu:
"Već sada velike kompanije povećavaju udio žena na brodovima. Treba nam deset puta više truda nego muškarcima, ali vjerujem da će se sve više gledati tko zna raditi, a ne kojeg je spola."
Sezonu završava 1. studenog, no nada se da će u listopadu već moći češće kući. “To je prednost rada u Jadranu – more mi je posao, ali i dom.”
Vedrana Vesanović odrasla je na Čiovu, a s 19 godina preselila se u Split i upisala Pomorski fakultet. Prva je splitska skiperica na dnevnim izletima, a danas radi kao hostesa i mornarica u yachtingu, dok njezin TikTok profil LustLiving kao i Instagram prati publika iz cijele regije.
@lustliving Vi pitate, ja odgovaram. Šta god vas zanima vezano za brodove i pomorstvo. Ovdi smo prošli neke osnove koje često spominjem u videima pa da me razume kontinentalci i ljudi koji ne znaju ništa o brodovima. Ako želite još edukativnih videa, nitko sretniji od mene! Šta se mene tiče može odma 😁🤙🏼 p.s. Otrant ili Otrantska vrata su ulaz u Jadransko more između Italije i Crne gore 🤗 #yachting #yachtlife #yachtstewardess #fyp #viral #yacht #brodskirijecnik #croatia #croatiafulloflife ♬ original sound - LustLiving
@lustliving Od kad san na moru prečesto viđam brodove koji ne pale navigacijska svitla po noći. Da to nije toliko opasno ne bi ništa rekla, ali je. Moja najbolja orija je gotovo izgubila život jer se u njih zabia brod bez navigacijskih svitala, a i ja san zamalo ubila jednog ribara u pasari koji mi je prisika put i to s lijeve strane na desnu po provi, odnosno oduzea mi je prednost, i to usrid noći bez mjesečine, bez navigacijskih svitala dok sam glisirala 30 čvorova. Da ga nisam za dlaku izbjegla vjerojatno bi vam sad snimala vlogove iz zatvora, a ne s mora. Tako da vas molim da ih palite i nemojte da bude "nisan zna 😅" Fala lipa i doviđenja 🤗💪🏼 #navigationlights #yachting #lifeatsea #fyp #viral ♬ original sound - LustLiving
@lustliving Razlika između yachtinga i ostalih poslova s gostima je ta šta posada živi 0-24h s tim gostima i tako najčešće tjedan ili više dana. Kroz to vrijeme ih dobro upoznaš makar oni to ne htjeli. Upoznaš njihove navike, rutinu, kakav je ko, šta ko voli ili ne voli... Meni je najzanimljiviji 3.ili 4.dan kad se gosti opuste, padnu im maske i pokažu svoja prava lica. Većinu gostiju sam zaboravila ali su mi neki ostali zapamćeni u sjećanju. I oni pozitivni kojih se rado prisjećam i oni koji su me zaprepastili od šoka. Bitter sweet istina ovog posla je šta najčešće nikad više u životu ne vidiš te ljude a provea si s njima intezivno vrijeme njihovog odmora. Naravno, s nekima ostaneš u kontaktu i stvarno se može upoznati jako puno jako različitih i zanimljivih ljudi. Pošto sam radila više manje na svim pozicijama na jahti (sve osim strojara), onda mogu sa sigurnošću reći da housekeeping zna sve o gostu, ali često nemaju kontakta s njima već samo s njihovim kabinama, servis sazna o gostu navike njihovog hranjenja i pića, a mornari navike kupanja. Na ovom brodu sam sve to u 1 i mogu reći da na ovaj način najbolje upoznaš goste! #yachting #yacht #yachtlife #yachtie #lifeatsea #cleaning #swiffer #dyson #croatia #croatiafulloflife #lovemylife #fyp #viral ♬ original sound - LustLiving
@lustliving Snimila san video di govorim o (po meni) 3 osnovna čvora koje bi svak triba znat. Pašnjak kao kralja svih čvorova mnogi ne poznaju a neki skiperi i mornari ga dan danas ne znaju. Nema ništa loše u ne znanju već blokadi prema novim saznanjima. Kad bi učila prije svoje mornare kako se veže pašnjak, bili bi uglavnom nezainteresirani, pogledali 1x kako ga ja vežem, rekli znan ja to i odustali. Malo mi je poražavajuće gledat koliko i mlađih i starijih koji rade u nautičkom turizmu pri pomoći vezivanja brodova, ne znaju vezati pašnjak. Ko želi može naučiti, svega se nađe na YouTubeu pa tako i svi mogući brodski čvorovi, a ako želite od mene part ✌🏼 pišite mi u komentarima 👇🏼🤗 . . . #knots #fyp #viral #lustliving #cvorovi ♬ original sound - LustLiving