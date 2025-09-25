Splićanku Vedranu i njezino ljeto na jahti pratili su deseci tisuća ljudi iz svih dijelova Balkana. Jasno nam je i zašto

Teško da ste ovog ljeta ušli na TikTok i Instagram i da vam algoritam u nekom trenutku nije ponudio sjajni profil LustLiving u kojemu ste vidjeli kadrove mora, broda i ženske ruke koje vežu cimu. I nama je u jednom trenutku TikTok pokazao LustLivin i više nije bilo nazad - cijelo smo ljeto pratili kako Splićanka Vedrana Vesanović na jahti radi sve ono što su nekad na brodovima radili "samo muški". 10 tisuća ljudi prati je na TikToku, a za nekoliko mjeseci Instagram profil ove neobične Splićanke narastao je na 21 tisuću.

Žena na brodu koja nije samo kuharica

“Na papiru sam stjuardesa i pomoćnik na palubi, ali u praksi radim sve – od palube do timuna,” kaže nam Vedrana na početku razgovora.

Na jahti su samo ona i njezin dečko koji su čitavo osoblje jahte na kojoj plove, pa svatko preuzima dio posla drugoga:

“Kad su manovre, puštam sve i idem na palubu. Ponekad ja preuzmem komande, a on uskače u kabine i čišćenje.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli veve 🌎 (@lustliving__)

Iako su joj more i brod prirodno okruženje, priznaje da još uvijek osjeća poglede.

"Naši ljudi znaju se okupiti kad bacam sidro i čekaju grešku. Stranci su puno opušteniji, tamo su žene na ‘muškim’ poslovima normalna stvar," objašnjava. Posebno pamti situacije sa strancima: "Dogodilo se da se putnici iz Indije žale što je skiper žena, dok su Arapkinje iz Dubaija baš tražile mene kako bi se mogle nesmetano kupati u kupaćem kostimu."

Ljetni i zimski Vedranin svijet gotovo su različite stvarnosti.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli veve 🌎 (@lustliving__)

"Ljeti imam mušku energiju, zimi se vratim svojoj ženskoj. Ljudi s mora koji me vide zimi često me ne bi prepoznali."

Ipak, priznaje da je biti žena u pomorstvu dvostruki izazov:

"Stalno si pod povećalom, moraš se više dokazivati, a u pozadini je i pitanje majčinstva – hoće li ti karijera ostaviti prostora za obitelj."

Mornarica je hit na TikToku, mnogi ne mogu prestati gledati njezin život na moru

Ove sezone, prvi put bez stroge zabrane snimanja, počela je objavljivati svakodnevne videozapise.

"Objavljujem svaki dan, mislim da je konzistentnost ključ. Najviše me prate ljudi iz kontinenta i Srbije, njima je more daleko i zanimljivo.”

Radni dan na jahti nema kraj: "Radiš od trenutka kad se gosti probude do kad zaspu. Šest mjeseci bez slobodnog dana, uz 20 tisuća koraka i 70 katova dnevno. Tijelo popusti – od vena i kapilara do ozljeda ramena i upala,” priča Vedrana.

Najteže joj pada suživot na malom prostoru: "Dijeliš kabine i wc s ljudima koje nisi birao. Nemaš kamo pobjeći."

No sve to, kaže, nadmašuju tri stvari: “Vidim svijet i putujem besplatno, promatram izbliza živote ljudi koje inače nikad ne bih srela i – da, može se dobro zaraditi. Ako znaš štedjeti, otvara ti to puno vrata.”

Što će biti sa ženama na brodovima?

Vedrana vjeruje u sve veći broj žena u pomorstvu:

"Već sada velike kompanije povećavaju udio žena na brodovima. Treba nam deset puta više truda nego muškarcima, ali vjerujem da će se sve više gledati tko zna raditi, a ne kojeg je spola."

Sezonu završava 1. studenog, no nada se da će u listopadu već moći češće kući. “To je prednost rada u Jadranu – more mi je posao, ali i dom.”

Vedrana Vesanović odrasla je na Čiovu, a s 19 godina preselila se u Split i upisala Pomorski fakultet. Prva je splitska skiperica na dnevnim izletima, a danas radi kao hostesa i mornarica u yachtingu, dok njezin TikTok profil LustLiving kao i Instagram prati publika iz cijele regije.