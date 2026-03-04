Close Menu

Splićanin, velikan dalmatinske glazbe, danas slavi 86. rođendan

'Želim tek disati, život uživati, hoću svoj mir'! Sretan rođendan
Đorđi Peruzović

Jedan od najprepoznatljivijih glasova dalmatinske glazbene scene, Đorđi Peruzović, danas slavi 86. rođendan.

PROŠLO JE POLA STOLJEĆA Znate li pjesmu s kojom su Đorđi Peruzović i Neno Vilović prije 50 godine oduševili Prokurative?

Desetljećima osvaja publiku emotivnim interpretacijama i bezvremenskim pjesmama koje su obilježile generacije. Njegova bogata karijera, započeta još šezdesetih godina, ostavila je snažan trag na domaćoj estradi, a mnoge njegove skladbe i danas se rado slušaju.

Đorđi Peruzović

Tijekom godina surađivao je s istaknutim autorima i glazbenicima, nastupao na brojnim festivalima te ostao simbol posebnog mediteranskog glazbenog izričaja. I u poznim godinama zadržao je prepoznatljivu toplinu glasa i šarm koji i dalje osvaja publiku.

Prije dvije godine, Đorđi Peruzović je pobijedio na Splitski festival s pjesmom 'Letim u svemir'. Iako je tada najavio oproštaj od festivalske karijere, nije se potpuno povukao – uživao je u šetnjama i kavicama s prijateljima, povremeno nastupao te redovito sudjelovao na sastancima Hrvatske glazbene unije.

'LETIM U SVEMIR' Oproštaj velikog Đorđa Peruzovića od pozornice Splitskog festivala: 'Buljin život bio je prožet humanošću, a želja mu se nije ostvarila..'

Na osmom izdanju rođendanskog događaja portala Dalmacija Danas, Đorđi Peruzović sudjelovao je u “Ćakuli s legendama” održanoj u Gradskom kazalištu mladih, gdje je zajedno s Ivanom Gudeljem i Natašom Bebić razgovarao s publikom i prisjetio se svojih nastupa i bogate glazbene karijere.

FOTOGALERIJA "Ćakula s legendama" nasmijala Splićane do suza: Evo kako je bilo na rođendanskom događaju Dalmacije Danas

