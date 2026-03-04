Splićanin, velikan dalmatinske glazbe, danas slavi 86. rođendan

Jedan od najprepoznatljivijih glasova dalmatinske glazbene scene, Đorđi Peruzović, danas slavi 86. rođendan.

Desetljećima osvaja publiku emotivnim interpretacijama i bezvremenskim pjesmama koje su obilježile generacije. Njegova bogata karijera, započeta još šezdesetih godina, ostavila je snažan trag na domaćoj estradi, a mnoge njegove skladbe i danas se rado slušaju.

Tijekom godina surađivao je s istaknutim autorima i glazbenicima, nastupao na brojnim festivalima te ostao simbol posebnog mediteranskog glazbenog izričaja. I u poznim godinama zadržao je prepoznatljivu toplinu glasa i šarm koji i dalje osvaja publiku.

Prije dvije godine, Đorđi Peruzović je pobijedio na Splitski festival s pjesmom 'Letim u svemir'. Iako je tada najavio oproštaj od festivalske karijere, nije se potpuno povukao – uživao je u šetnjama i kavicama s prijateljima, povremeno nastupao te redovito sudjelovao na sastancima Hrvatske glazbene unije.

Na osmom izdanju rođendanskog događaja portala Dalmacija Danas, Đorđi Peruzović sudjelovao je u “Ćakuli s legendama” održanoj u Gradskom kazalištu mladih, gdje je zajedno s Ivanom Gudeljem i Natašom Bebić razgovarao s publikom i prisjetio se svojih nastupa i bogate glazbene karijere.