Splićanin otišao studirati u 'najsretniji grad'. Otkrio koliko mjesečno troši: "Ne želim zvučati snobovski, ali..."

Pjero Kargotić, rođeni Splićanin, najprije je završio preddiplomski studij novinarstva u Zagrebu, a potom se odlučio za novu avanturu – preselio se u Kopenhagen, gdje pohađa diplomski studij.

Na TikToku je otkrio koliko plaća svoj stan u Danskoj. Naime, Pjero živi u garsonijeri od svega 32 kvadrata, za koju mjesečno izdvaja 1.100 eura najma. U videu koji je podijelio na društvenim mrežama pokazao je kako izgleda njegov „mikrodom“ u srcu „najsretnijeg grada na svijetu“, ali i što sve dolazi uz tu cijenu.

„Zgrada je potpuno nova, stara tek tri mjeseca. Na svakom katu imamo dvije zajedničke kuhinje i dva lifta, a na krovu veliku terasu na kojoj se često organiziraju događaji. U prizemlju je praonica sa šest perilica i četiri sušilice, a postoji i aparat iz kojeg možeš posuditi karaoke set, PlayStation, VR naočale ili čak prostirku za jogu. Do glavnog trga mi treba petnaestak minuta biciklom, a metro i autobus imam doslovno ispred zgrade“, opisao je Pjero.

No, stanarina nije jedini trošak života u Kopenhagenu, gradu koji, kako sam duhovito kaže, „naplaćuje sir kao da ga muze kraljica osobno“. U novom videu podijelio je i detaljan pregled svojih mjesečnih izdataka.

„Na namirnice za kućanstvo odlazi oko 500 eura, a na kave, pive, pekare i restorane još 600 – jer stalno netko dolazi u posjet, pa ne jedeš doma, nego završiš na kroasanu od pet eura i pivu od devet. Mjesečna karta za prijevoz stoji 92 eura, bicikl me košta 25, teretana 60, a ples koji pohađam oko 180 eura“, nabrojao je Pjero, dodavši da brojke možda zvuče zastrašujuće, ali da život u Danskoj ipak ima svojih prednosti.

„Ne želim zvučati snobovski – može se. Uz stipendiju i dansku plaću, život je ipak puno lakši, iako sam još student i ne zarađujem kao oni koji rade puno radno vrijeme“, zaključio je.

