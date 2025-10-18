Splićanin osvojio 746.633,91 eura

U večerašnjem izvlačenju 84. kola igre Loto 7 sreća je pogodila jednog igrača iz Splita. Izvučeni brojevi bili su 3, 13, 16, 18, 22, 26, 27 te dopunski broj 23, a upravo su oni donijeli dobitak 6+1 u iznosu od 746.633,91 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Ulici Josipa Jovića 93 u Splitu. Sretni je igrač uplatio sistemski listić s čak 792 kombinacije, za što je izdvojio jednako toliko eura.

Sljedeće izvlačenje igre Loto 7 održat će se u srijedu, 22. listopada 2025., a jamčeni glavni zgoditak iznosi 2 milijuna eura.