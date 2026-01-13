Splićanima na WhatsApp stiže suluda poruka: "Poslana je na cijeli imenik, ljudi me zovu i pitaju...."

Niz internetskih prijevara ponovno je uznemirio dio građana Splita, nakon što su nepoznati počinitelji hakirali korisničke račune na aplikacijama za dopisivanje i u ime njihovih vlasnika zatražili novac od članova obitelji i prijatelja. Prevaranti su se služili porukama preko WhatsAppa koje sugeriraju hitnost i povjerenje.

„Poruka je poslana praktički cijelom mom imeniku. Ljudi su me počeli zvati i pitati koliko je hitno, treba li mi doista novac i kamo da ga uplate. U poruci je pisalo: ‘Bok, možeš li mi posuditi 700 eura? Vratit ću sutra.’ Većina je odmah shvatila da nešto ne štima, ali moj otac je zamalo uplatio novac jer nije ni pomislio da bi to mogla biti prevara“, ispričao je za naš portal jedan od oštećenih građana.

Dodaje kako je cijeli dan proveo objašnjavajući da poruke nije slao on te upozoravajući bližnje da ne reagiraju na takve zahtjeve.

„Najviše me zabrinulo to koliko su stariji ljudi ranjivi. Oni vjeruju poruci jer dolazi s poznatog broja i nemaju naviku dodatno provjeravati. Ovo je ozbiljno upozorenje svima da prije bilo kakve uplate ili slanja podataka obavezno provjere s kim komuniciraju“, naglasio je.

Policija i stručnjaci za kibernetičku sigurnost već dulje upozoravaju na ovakve oblike prijevara, koje se oslanjaju na povjerenje među bliskim osobama i osjećaj hitnosti. Građanima se savjetuje da ne dijele osobne podatke, lozinke ili jednokratne kodove, te da prije bilo kakve uplate novca dodatno provjere identitet pošiljatelja – pozivom ili porukom drugim kanalom komunikacije.

Poseban oprez preporučuje se u komunikaciji sa starijim osobama, koje su često manje upoznate s ovim vrstama internetskih prijevara. Stručnjaci poručuju: u slučaju i najmanje sumnje, komunikaciju treba prekinuti i pokušaj prijevare prijaviti nadležnim institucijama.