SPLIĆANI SU I DALJE UZNEMIRENI Na Brdima i dalje nema dobrih vijesti! Vidan: "Pravo na čist okoliš i čist zrak jedno je od temeljnih ljudskih prava"

Danas je novoformljena stranka 'Direkt' pored mjerne postaje kvalitete zraka na Brdima održala konferenciju za medije povodom loših mjerenja kvakvoće zraka na tom području u zadnjih šest mjeseci. Medijima se obratila predsjednica stranke 'Direkt', Kristina Vidan naglašavajući da je ovo pitanje temeljnog ljudskog prava na čist okoliš i čisti zrak.

"Okupili smo se ovdje kraj mjerne postaje na Brdima koja je na neki način simbol agonije koju već više od šest mjeseci proživljavaju stanovnici Brda jer su svjesni i imaju dokaze da udišu onečišćen zrak. Međutim, nemaju nikakve povratne informacije koji je izvor onečišćenja, da li je utvrđen i što će se napraviti da bi se to daljnje onečišćenje sprječilo. To je zapravo nedopustivo jer je pravo na čist okoliš i čist zrak jedno od temeljnih ljudskih prava i ustavno pravo svakog građanina Republike Hrvatske i zbog toga je šutnja institucija koje su odgovorne za ovu situaciju i njeno rješavanje, a to je u prvom redu Državni inspektorat, Grad Split i Lučka uprava Split, zapravo zaista nedopustivo i to je jedna katastrofa upravljanja i zapravo održavanja ljudskih prava kakva ne bi trebala biti u ovo vrijeme", kazala je Kristina Vidan.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić

Zdravstvena ugroza za čitav grad i okolicu

Iz 'Direkta su također naveli da je ovo pitanje i šire od lokalne zajednice, odnosno šire i od kotara 'Brda' te da je ovo nacionalno pitanje jer je ugrožen cjeli grad Split i gradovi u blizini.

"U ovo bi se trebalo uključiti i Ministrstvo gospodarstva i održivog razvoja jer je ono izdalo okolišnu dozvolu po kojoj radi 'Luka d.d.'. Pitanje je što u toj dozvoli piše, da li je 'Luka d.d.' poštiva i da li ju je eventualno potrebno revidirati s obzirom na ove nalaze koje imamo u proteklih šest mjeseci o kvaliteti zraka na ovom području. Isto tako moramo biti svjesni da je ovo isto tako zdravstvena ugroza ne samo za stanovnike Brda nego za čitav grad Split, ali i za Kaštela i Solin, ovisno o klimatskim uvjetima, dakle puhanju vjetra i ostalome. Dakle, ovo zdravstveno ne ugrožava samo stanovnike Brda, ovo je zdravstveno pitanje koje ugrožava sva ova područja i zato bi trebalo da se uključe svi dionici i lokalno i nacionalno, kako bi se ovo trajno zaustavilo", dodala je Kristina Vidan

U nedostatku odgovora od nadležnih institucija te inertnosti grada, sljedeći korak koji će 'Direkt' napraviti je upućivanje molbe povjereniku za informiranje.

"Pokušat ćemo preko njega doći do prava na pristup informacijama. Svi mi zaslužujemo odgovor na to, koji su uzroci i da se ti uzroci saniraju.Grad je inertan po ovo pitanju, jer ne staje zagađenje sa granicama ovoga kvarta, ono se širi po cijelom gradu kao i po susjednim gradovima. Mjerenja su pokazala, a to je činjenica. Vrijeme prolazi nitko ništa ne poduzima a mjerenja su i dalje visoka", rekao je Jakov Prkić