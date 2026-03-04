Spektakl u Lisinskom završio suzama: Omiljene Frajle publika opet ispratila ovacijama na početku velike regionalne turneje s novom članicom

Nadaleko poznate ambasadorice dobre zabave - sestre Jelena i Nevena Buča i Nataša Mihajlović - već su s prvim taktovima svojih hitova podigle na noge publiku u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Do kraja večeri granice između pozornice i gledališta potpuno su nestale; posljednji su redovi postali prvi, a omiljene Frajle našle su se među svojom publikom, dijeleći zajedno zagrljeni nevjerojatnu energiju i snažne emocije.

Na repertoaru ove posebne glazbene večeri našli su se njihovi brojni hitovi, ali i legendarne obrade kojima Frajle svojim moćnim troglasjem daju posebnu draž kao i unikatne izvedbe čardaša. Upravo je takva specifična, nesvakidašnja glazbena kombinacija ove novosadske umjetnice vinula u zvjezdanu orbitu.

"Važno nam je svakoga tko je došao na naš koncert provesti kroz sve emocije i zajedno ih proživjeti"

"Nama je bilo prekrasno, a vidimo da je tako bilo i publici. Mi se jednostavno obožavamo! Još uvijek smo pod dojmom svega što se dogodilo sinoć. Ovo za nas nije posao, već životni poziv i stalo nam je do toga da svaki čovjek s našeg koncerta izađe punog srca. Važno nam je svakoga tko je došao na naš koncert provesti kroz sve emocije i zajedno ih proživjeti. Bavimo se najljepšim poslom na svijetu – zabavljanjem ljudi. No, što se na našim nastupima točno dogodi između nas i publike, kakav je to magični spoj, mi ni nakon 17 godina to ne možemo objasniti", izjavile su ushićene glazbenice nakon nastupa.

Kao i svaki put dosad, The Frajle su priredile nekoliko iznenađenja za svoje vjerne obožavatelje, među kojima su bili posebni gosti - njihovi dragi prijatelji.

Prvo oduševljenje izazvala je velika zagrebačka glumica i pjevačica moćnog glasa Danijela Pintarić koja je zajedno s njima impresionirala raspjevanu dvoranu u izvedbi kultnog songa "Neka cijeli ovaj svijet" iz mjuzikla Jalta, Jalta, a nešto kasnije omiljenim Novosađankama na bini su se pridružila četiri zgodna mladića iz splitske grupe Cambi - Sandro Gerbec, Joško Tranfić, Marjan Slavica i Luka Čulić. Zagrljeni i privrženi međusobno, Frajle i Cambi nadglasavali su se s publikom u emotivnoj izvedbi pjesme "Ne diraj moju ljubav". Cijela dvorana pretvorila se u jedno veliko raspjevano srce.

Vrhunska izvedba i iskrene emocije pretvorile su ovaj koncert u jedinstveno glazbeno putovanje, prožeto snažnom povezanošću izvođača s publikom od prve do posljednje minute. Time je ovaj omiljeni regionalni ženski sastav još jednom potvrdio zašto su njihovi koncerti uvijek poseban doživljaj - prave male glazbene priče u kojima se spajaju profesionalnost, jedinstvena ženska energija i spontanost, a svaki nastup dodatno začine nekom glazbenom delikatesom.

Uoči ovog jubilarnog, 25. po redu velikog zagrebačkog koncerta na kojem su proslavile i 17. rođendan benda, The Frajle su najavile kako će ova večer biti "najglasnija i najemotivnija do sada". Imale su za to itekako poseban razlog, koji, na kraju, iako su planirale, nisu ni objavile jer ih je publika toliko spontano počela grliti, a one, jedna za drugom, počele plakati.

Suza je suzu stizala, ali gromoglasni pljesak i duge ovacije publike uz povike "hoćemo još", Frajle su čak četiri puta vraćale na bis. Dirnute ovakvim prijemom zagrebačke publike dugo su zajedno ostale zagrljene u back stageu. Bez riječi! Nisu imale srca na kraju ovakvog spektakla publici reći što slijedi od sutra.

Zbog osobnih razloga, Nataša Mihajlović se na dvije godine povlači iz grupe, a umjesto nje u Frajle dolazi poznata novosadska umjetnica, glumica i pjevačica Slavica Ljujić. A već od idućeg vikenda, Frajle nastavljaju s 'Boemskom turnejom' diljem regije i Europe.

"Iskreno se nadamo da ćemo stići u sve planirane gradove, a s ponosom najavljujemo i duet s jednom velikom regionalnom zvijezdom koji izlazi na proljeće, no još uvijek ne smijemo otkriti o kome se radi. Trenutačno smo u studiju i snimamo. Slavica je nova energija i netko tko odlično poznaje scenu. Veselimo se svim novim izazovima, a našu Natašu podržavamo u svemu i uvijek smo tu jedna za drugu. No, mi nastavljamo svoju planiranu turneju, publika nas zove sa svih strana", zaključile su emotivne sestre Buča.

Ove raspjevane dame uz zagrebački hram glazbe vežu neke od najdražih uspomena u bogatoj karijeri, no jednako se vesele svim dvoranama koje će tek napuniti. Datumi novih koncerata bit će objavljeni u narednim danima na njihovim društvenim mrežama. U Lisinski se, tradicionalno, namjeravaju vratiti ponovno već iduće godine.