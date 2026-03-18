Snažan vjetar širi požar na Paviljonu Srbije iznad talijanskog turističkog grada

Vatrogasci su na terenu

Izbio je požar na krovu Paviljona Srbije na Venecijanskom bijenalu, prenose talijanski mediji. Snažan vjetar otežava vatrogascima intervenciju i gašenje vatre koja je stvorila veliki stup crnog dima iznad talijanskog turističkog grada.

Alarm se oglasio nešto prije 10 sati u srijedu, a vjetar razbuktava već ugašene dijelove, prenosi talijanska ANSA, prenosi 24sata. 

Kako navode, prema prvim izvješćima, vatra nije obuhvatila inventar paviljona, izložbu ni okolne objekte, a nema ni ozlijeđenih, dodaju.

Požar je, kako piše Corriere della Sera, moguće uzrokovan kratkim spojem.

Riječ je o paviljonu bivše Jugoslavije, kojeg je kasnije preuzela Srbija.

