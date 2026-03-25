Snažan potres u Sredozemlju, osjetio se u Grčkoj

Potres magnitude 5.6 po Richteru pogodio je večeras područje Egejskog mora, pokazuju podaci seizmoloških servisa.

Prema dostupnim informacijama, potres se dogodio u 21:08 po lokalnom vremenu, a epicentar je bio oko 110 kilometara istočno od Soluna te 22 kilometra istočno-jugoistočno od mjesta Néa Róda u Grčkoj.

Hipocentar potresa bio je na dubini od oko 5 kilometara.

Zasad nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima, a više podataka očekuje se nakon službenih izvješća nadležnih službi.