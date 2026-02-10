Snažan potres prodrmao velik dio Balkana. Mnogi su izletjeli iz kuća

U utorak navečer u 22 sata i 5 minuta dogodio se prilično jak potres na području središnjeg Balkana. Prema podacima EMSC-a, granično područje Kosova i Makedonije zatresao je potres čija je magnituda bila 4.9 prema Richteru.
Epicentar je bio 19 kilometara istočno od Prizrena i 34 kilometra sjeverozapadno od Skoplja.
Dubina potresa se procjenjuje ne pet kilometara.
Zatreslo je snažno i kratko, a brojni stanovnici šireg područja javili su da su prvo čuli tutnjavu, a tek onda osjetili udar. U nekim dijelovima potres je trajao svega nekoliko sekundi, no dojam je bio znatno jači, posebno na višim katovima i u starijim zgradama.
Pojedini svjedoci navode da ih je podrhtavanje “izbacilo iz kreveta”, dok drugi opisuju kako su se ljuljali lusteri, zveckalo posuđe u kuhinjskim ormarićima i tresli stolovi i kauči. U više dojava spominje se horizontalno podrhtavanje “lijevo-desno”, uz kratki, ali vrlo nagli udar.
Nekima su, kažu, popadale slike sa zidova i lakši predmeti s polica, a više građana javilo je da su odmah izašli van. U jednom slučaju spominje se i kratkotrajni nestanak struje te “pucanje” vrata ili zvukovi iz namještaja tijekom podrhtavanja.
Iako je dojam bio dramatičan, u većem broju dojava ponavlja se ista poruka – oštećenja nisu primijećena. “Jako je zatreslo, ali bez štete”, “kratko, ali snažno” i “glasno i zastrašujuće” najčešći su opisi koji se ponavljaju iz različitih mjesta.