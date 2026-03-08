Snažan potres pogodio Grčku, ljudi u panici istrčavali iz kuća: Zabilježen niz naknadnih podrhtavanja

Snažan potres pogodio je u nedjelju ujutro sjeverozapadni dio Grčke, a podrhtavanje se osjetilo i u susjednoj Albaniji. Glavni udar magnitude oko 5,3 po Richteru zabilježen je u 5:32 sati po lokalnom vremenu, prema podacima Geodinamičkog instituta Sveučilišta u Ateni.

Epicentar potresa nalazio se na kopnu, u području Epira, nedaleko od grada Ioannine, na dubini od približno deset kilometara. Podrhtavanje je osjetilo stanovništvo na širem području zapadne Grčke, ali i na Jonskim otocima, uključujući Krf i Lefkadu.

Ljudi istrčali na ulice

Mnogi stanovnici probudili su se usred sna i u strahu napustili svoje domove. U pojedinim dijelovima regije zabilježeni su kratkotrajni prekidi opskrbe električnom energijom, a prijavljena su i manja klizišta.

U području Ioannine kamenje je palo na dijelove autoceste Egnatia, koja povezuje sjever Grčke s obalom Jonskog mora. Lokalne vlasti odmah su pokrenule provjere mogućih oštećenja infrastrukture i objekata.

Za sada nema izvješća o ozlijeđenima ni o većim materijalnim štetama.

Niz naknadnih potresa

Nakon glavnog udara uslijedio je niz naknadnih potresa. Seizmolozi su u prvim satima zabilježili nekoliko podrhtavanja, među kojima i jači potres magnitude 4,7 te manji od 3,4.

Ukupno je u kratkom vremenu registrirano gotovo deset manjih potresa, što stručnjaci smatraju uobičajenim procesom oslobađanja seizmičke energije nakon jačeg udara.

Seizmolog Efthymios Lekkas za grčku javnu televiziju ERT izjavio je da je potres bio relativno plitak, ali da trenutačni razvoj situacije upućuje na postupno smirivanje seizmičke aktivnosti.

Potres osjetio i dio Albanije

Podrhtavanje tla osjetilo se i u južnoj Albaniji, posebno u pograničnim područjima. Stanovnici su prijavili da su osjetili snažan, ali kratkotrajan udar koji je trajao nekoliko sekundi.

Potresi ove magnitude relativno su česti u Grčkoj, koja se nalazi na seizmički vrlo aktivnom području zbog sudara afričke i egejske tektonske ploče.