Smrt pjevačice nakon ugriza zmije potaknula raspravu o dostupnosti protuotrova

Nigerijska pjevačica Ifunanya Nwangene (26), bivša natjecateljica showa The Voice Nigeria, preminula je nakon što ju je u snu ugrizla zmija u njezinu stanu u glavnom gradu Abuji. U posljednjoj poruci prijateljima napisala je: "Molim vas, dođite".

Unatoč hitnom odlasku u bolnicu i potrazi za odgovarajućim liječenjem, mlada glazbenica preminula je nekoliko sati nakon ugriza. Njezina smrt 31. siječnja potaknula je burnu raspravu o dostupnosti ključnih lijekova za liječenje ugriza otrovnih zmija u Nigeriji, piše Guardian.

Nwangene, poznata i pod umjetničkim imenom Nanyah, sudjelovala je u The Voice Nigeria 2021. godine te se, prema riječima prijatelja, pripremala za svoj prvi samostalni koncert. Članovi njezina zbora oprostili su se od nje porukom da je bila "na pragu dijeljenja svog iznimnog talenta sa svijetom".

Kobni ugriz i borba za lijek

Prema dostupnim informacijama, probudila se oko 8.30 sati zbog ugriza na zapešću. U njezinu stanu kasnije su pronađene dvije zmije, od kojih je jedna bila kobra. Prva bolnica u koju se uputila navodno nije imala protuotrov, nakon čega je prevezena u Federal Medical Centre (FMC), gdje je primila terapiju, uključujući polivalentni protuotrov.

Direktor zbora Amemuso Sam Ezugwu izjavio je kako su liječnici zatražili dodatne lijekove, uključujući neostigmin, jer su bolničke zalihe bile iscrpljene. Dok je pokušavao nabaviti lijek u obližnjoj ljekarni, Nwangene je preminula.

"Vratili smo se u bolnicu i zatekli Ifunanyino beživotno tijelo", rekao je. "Plakali smo, molili i vrištali, ali više nas nije mogla čuti".

Iz FMC-a su odbacili tvrdnje o nedostatku protuotrova, navodeći da su pružili pravodobnu i odgovarajuću medicinsku skrb, uključujući reanimaciju, primjenu kisika i protuotrova. Poručili su kako su optužbe o neadekvatnom liječenju "neutemeljene i ne odražavaju stvarno stanje".

Globalni problem zanemarene bolesti

Ugrizi zmija godišnje usmrte do 138.000 ljudi diljem svijeta, dok stotine tisuća ostaju s trajnim posljedicama. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da su mnoge smrti mogle biti spriječene pravodobnom primjenom protuotrova, koji se nalaze na popisu esencijalnih lijekova, piše Guardian.

Stručnjaci upozoravaju da je liječenje ugriza zmija i dalje kronično podfinancirano, iako Ujedinjeni narodi imaju cilj do 2030. godine prepoloviti broj smrtnih slučajeva i trajnih posljedica. "Vrijeme je za konkretne poteze, a ne samo za izjave", poručuju iz međunarodnih zdravstvenih organizacija.