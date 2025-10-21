Smanjite račun za struju uz ove trikove za hladnjak, perilicu, pećnicu...

Kako su hladnjaci nezaobilazni uređaj svakog suvremenog doma, a upaljeni su 24 sata tijekom 365 dana godišnje, oni troše približno 15 % električne energije u kućanstvima te zbog toga imaju znatan utjecaj na račun za električnu energiju, piše N1.

Perilica za rublje spada u najčešće korištene kućanske uređaje, a sudjeluje u jednoj desetini potrošnje električne energije u kućanstvu.

Mali kućanski uređaji mogu trošiti dosta energije.

Kako bi uštedjeli energiju koristite ove uređaje pametno i pobrinite se da ih redovito čistite i održavate, savjetuje HEP.

Kako bi hladnjak radio učinkovito, važno je ostaviti razmak oko 10 cm od zida te svakih pola godine očistiti prašinu sa stražnje rešetke. Ne stavljajte hladnjak u blizini izvora topline niti na direktnoj sunčevoj svjetlosti. Sloj leda u hladnjaku ima izolacijski učinak pa zaleđivanje rashladnih ploča uzrokuje dodatnu potrošnju električne energije. Za svaki stupanj povećanja temperature u hladnjaku uštedjet ćete 6 % potrošnje električne energije hladnjaka.

Standardna temperatura čuvanja zamrznute hrane je -18 ˚C, a ako smanjite temperaturu za 1 ˚C možete smanjiti potrošnju energije i do 5 %.

Perilice rublja koriste najviše energije za zagrijavanje vode. Kako bi uštedjeli na računima za električnu energiju preporučeno je prati rublje na 30 ˚C ili 40 ˚C. Odaberite perilicu većeg kapaciteta jer se smanjuje broj ciklusa, odnosno u perilicu stane veća količina rublja u jednom pranju i troši se manje električne energije. Namještanjem centrifuge na 1600 okretaja po minuti kod sušenja odjeće možete uštedjeti i do 30 % električne energije.

Pranjem suđa u perilici troši se oko 50 % manje električne energije i do 80 % manje vode nego kod ručnog pranja. Uključite perilicu kad je u potpunosti puna te provjeravajte filtere i razinu soli u perilici kako se ne bi nakupljao kamenac na grijaćim površinama što dovodi do smanjenja učinkovitosti. Perilicu koristite na temperaturi od 50 °C do 65 °C.

Redovito čistite pećnicu jer zaprljane pećnice troše više energije. Kod pečenja su posebno učinkovite pećnice s ventilatorom (vrućim zrakom) koje mogu uštedjeti do 15 % energije. Vrata pećnice držite otvorena što kraće jer se pri svakom otvaranju izgubi 20 % topline. Pećnicu možete isključiti i 10 minuta prije kraja pečenja jer pećnica duže zadržava toplinu te će vaše jelo biti pečeno, a dodatno ćete uštedjeti električnu energiju.

Izbjegavajte rad električnih uređaja u „stand by“ načinu rada kad god je to moguće (npr. isključite TV prilikom dužih izbivanja iz kuće). „Stand by“ način rada kod raznih kućanskih uređaja, a posebno TV, troši i do 6 % električne energije u kućanstvu.

Kupnja energetski učinkovitih uređaja jamči manje troškove energije tijekom životnog vijeka uređaja te manji negativan utjecaj na okoliš. Perilica rublja starija od deset godina troši i 2 puta više energije od prosječnog uređaja koji je danas dostupan na tržištu. Ako kupujete novu pećnicu, izaberite onu najvećeg energetskog razreda jer troši i do 40 % manje energije.