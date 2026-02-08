Slučajno svojim korisnicima prebacili 620.000 Bitcoina

Prema izvještajima južnokorejskih medija, Bithumb je u sklopu promotivne akcije u petak planirao poslati 695 korisnika po približno 2.000 wona (1,16 eura). Umjesto toga, korisnicima je greškom prebačeno po 2.000 Bitcoina svaki. Mnogi od njih odmah su počeli prodavati Bitcoine, što je dovelo do privremenog pada cijene za 17 posto – na 81,1 milijun wona po Bitcoinu (oko 46.800 eura).

Bithumb je reagirao brzo: računi pogođenih korisnika blokirani su u roku od 35 minuta, a platforma je obećala naknadu štete. Gotovo cijeli iznos pogrešno prebačenih Bitcoina uspio je biti vraćen. Tvrtka je naglasila kako se incident nije dogodio zbog vanjskog hakiranja niti sigurnosnih propusta, a procijenjeni gubitak platforme iznosi oko milijardu wona (približno 580.000 eura).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Cijena Bitcoina bila je u ovom tjednu prvi put od pobjede Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima u studenom 2024. godine u padu. U petak je Bitcoin nakratko pao ispod 60.000 američkih dolara (oko 51.000 eura), dok je od početka godine digitalna valuta izgubila više od 25 posto svoje vrijednosti. Analitičari kao razloge navode opću nesigurnost investitora, moguća povećanja kamatnih stopa u SAD-u i smanjeno zanimanje institucionalnih investitora za Bitcoin, piše Fenix Magazin.