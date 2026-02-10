Slavlje u Splitu: Agromediteranski fakultet proslavio prvu godišnjicu rada

U svečanom ozračju, ispunjenom osjećajem zadovoljstva, ponosa i zajedništva profesori, djelatnici i studenti našeg Agromediteranskog fakulteta te njihovi gosti 10. veljače proslavili su prvu godišnjicu osnutka, ove možda brojem najmanje sastavnice Sveučilišta, ali po mnogočemu velike i značajne. Svečanom sjednicom presjedao je dekan fakulteta izv. prof. dr. sc. Mario Bijeliš s prodekanima prof. dr. sc. Franom Strikićem i izv. prof. dr. sc. Vedranom Poljakom, a kao predstavnici Sveučilišta nazočili su prorektori prof. dr. sc. Nikola Koceić - Bilan i prof. dr. sc. Boris Maleš.

Razvoj studija, Stepinčevo i akademski iskoraci

Tijekom 2025. godine, za nas iznimno dinamične i aktivne, osnovan je Agromediteranski fakultet, uz poštivanje svih formalnih i zakonskih procedura. Danas slavimo Dan fakulteta, a odabrali smo ovaj datum jer je to blagdan Stepinčeva. Vrijedi podsjetiti kako se blaženi Alojzije Stepinac u jesen 1919. upisao na Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, no ubrzo napušta studij kako bi se posvetio poljoprivredi u rodnom selu, da bi se tek kasnije odlučio za svećeničko zvanje. Time se svrstava među brojne svećenike agronome - nositelje napretka poljoprivrede kroz povijest - uvodno je u svom obraćanju kazao dekan Bijeliš istaknuvši kako je jedan od najznačajnijih događaja u akademskoj godini 2024./2025. bilo pokretanje diplomskog studija Agronomija Mediterana. Naime, time su studenti dobili jasan put nastavka obrazovanja na diplomskoj razini, nakon završenog prijediplomskog studija Mediteranska poljoprivreda. Studijski program dodatno se obogaćuje novim izbornim kolegijima, i to na poticaj studenata i gospodarstvenika. Osnivanjem Agromediteranskog fakulteta nastavnici i studenti dobili su veću vidljivost i prepoznatljivost, kako u Hrvatskoj, tako i u regiji i svijetu.

Infrastruktura, praksa i poruke za budućnost

Rezultati rada, truda i zalaganja našeg tima vidljivi su kroz rast interesa za studijske programe i povećan broj upisanih studenata, osobito u posljednje dvije akademske godine, kada je upisano više od 40 studenata godišnje, za razliku od stagnacije koja je obilježavala ranije razdoblje. Agromediteranski fakultet kroz svoja dva studijska programa surađuje s 13 nastavnih baza, uključujući ustanove poput CEKOM-a 3LJ, Srednje škole Braća Radić, kao i brojne renomirane gospodarstvenike. U planu je proširenje suradnje s dodatnim nastavnim bazama i potencijalnim poslodavcima, među kojima su Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu te naši alumni - uspješni bivši studenti - najavio je Bijeliš.

Prije godinu dana, 10. i 11. veljače, na poljoprivrednom zemljištu koje je Sveučilištu dodijelio Grad Sinj, posađen je i vinograd u naravi kolekcijski nasad s oko tisuću cjepova vinove loze, gotovo 30 bijelih i crnih sorti. Ove godine nasad će se, kako je najavio dekan, dodatno proširiti., a valja naglasiti i kako su cjelokupan proces pripreme, sadnje i održavanja odradili studenti kroz stručnu praksu i nastavu. Dana 17. lipnja održana je i prva promocija prvostupnica i prvostupnika prijediplomskog studija Mediteranska poljoprivreda, a samo desetak dana nakon promocije, nakon višemjesečnih napora i obilazaka, ostvaren je iznimno važan iskorak za Fakultet. Uz potporu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, prepoznat je značaj Agromediteranskog fakulteta kroz sporazum o uređenju i opremanju zgrade za potrebe njegova smještaja. Vrijednost izvedenih radova i nabavljene opreme iznosi 152.000 eura. A koliko je zaposlenicima i studentima bilo stalo da dobiju svoj prostor najbolje govori činjenica da su zajedničkim snagama uložili i dodatni napor kako bi se sve završilo u predviđenim rokovima. Danas, kako kažu s ponosom, Agromediteranski fakultet ima prostor primjeren nastavnom i znanstvenom radu.

U proteklom razdoblju ostvarena je i iznimno dobra suradnja s lokalnom i regionalnom samoupravom te brojnim institucijama koje prepoznaju važnost razvoja mediteranske poljoprivrede. Posebno želim istaknuti doprinos nastavnika i suradnika koji su u kratkom vremenu značajno unaprijedili kvalitetu nastave i potaknuli studente na aktivno sudjelovanje u stručnom i znanstvenom radu. Studenti su naša najveća snaga i motiv. Njihov entuzijazam i predanost vidljivi su kroz terensku nastavu, stručnu praksu, radionice i projekte koje zajednički provodimo. U narednom razdoblju očekuje nas daljnji razvoj studijskih programa, jačanje međunarodne suradnje te povećanje broja upisanih studenata, uz zadržavanje visoke razine kvalitete nastave. Zahvaljujem svima koji su na bilo koji način doprinijeli razvoju Agromediteranskog fakulteta - od osnutka do danas, a posebno studentima koji su srce i budućnost naše ustanove. Na kraju, želim nam svima uspješan daljnji rad, dobru suradnju i još mnogo ovakvih susreta na dobrobit našeg fakulteta i cijele zajednice - poručio je dekan Bijeliš.

"Priča o hrabrosti, vjeri u vlastite snage, zajedništvu i jasnoj viziji"

Čestitke profesorima, zaposlenicima i studentima uputio je i prorektor Sveučilišta za studente, nastavu i poslovanje prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan. Ovo je početak jedne lijepe i važne priče kojoj će buduće generacije dodavati nova poglavlja, a vi imate posebnu privilegiju ispisati ovo prvo, temeljno poglavlje koje će ostati zabilježeno u povijesti. Jedna od najljepših priča našeg Sveučilišta upravo je priča o Agromediteranskom fakultetu. To je priča o hrabrosti, vjeri u vlastite snage, zajedništvu i jasnoj viziji. Iako danas možda još uvijek najmanji, ovaj je Fakultet iznimno važan - za Sveučilište, za regiju i za svakog mladog čovjeka koji želi ostati i raditi na svojoj zemlji. Bitan je i svima nama kao društvu, možda i ključan za ostanak na ovim prostorima. Zamislite kada je prije stotinjak godina peronospora harala ovim područjima i mnoge prisilila na emigraciju, da smo imali jedan ovaj fakultet povijest Hrvata bi se možda i drugačije pisala. Upravo je to snaga i značaj javnog sveučilišta - stvarati znanje koje ostaje i gradi budućnost zajednice - kazao je Koceić-Bilan poručivši nastavnicima i studentima Agromediteranskog fakulteta da nastave hrabro putem koji su započeli.

Vaše Sveučilište bit će vam potpora i oslonac u svim izazovima. Sveučilište je tu da vam utiša vjetrove i zakloni vas od sunca kako biste mogli nesmetano raditi na ovoj našoj akademskoj njivi, uz zagovor sv. Izidora, zaštitnika agronoma. Na kraju svečanost prostore Fakulteta i njihove djelatnike i studente, nadahnutim i inspirativnim riječima, blagoslovio je fra Benjamin Milković iz Franjevačkog samostana sv. Ante na Poljudu.