Škoro shrvan: "Od smrti mojih roditelja nisam bio ovako tužan"

Pjevač Miroslav Škoro na društvenim mrežama se prisjetio svog bliskog prijatelja, franjevca fra Stipe Karajice, koji je preminuo prije točno dvije godine, 24. rujna 2023. godine.

Fra Stipo Karajica, svećenik franjevačke provincije Bosna Srebrena, od 2009. do smrti djelovao je u župi i samostanu Sesvetska Sopnica pokraj Zagreba, gdje je ostavio snažan duhovni i pastoralni trag.

– Fra Stipo Karajica, 7. travnja 1965. – 24. rujna 2023. Prošle su dvije godine. Nema dana da na te ne pomislim. Pomolim se i idem dalje. Počivaj u miru Božjem, prijatelju moj – napisao je Škoro uz njihove zajedničke fotografije.

Nakon Karajičine smrti, Škoro je tada istaknuo koliko mu je bio važan:

– Od smrti mojih roditelja nisam bio ovako tužan. Osjećam se napušten i sam. Otišao mi je duhovnik, suradnik, prijatelj i brat. Želim samo reći da mi nije bio samo duhovnik, suradnik, prijatelj i brat... bio mi je oslonac kad mi je bilo teško, bio mi je osmijeh u tužnom danu, bio mi je član obitelji... Otišao nam je brat i prijatelj koji će do kraja mog ovozemaljskog života živjeti u mom srcu, a onda ćemo ponovo biti zajedno. Moj Stipo i ja – poručio je tada Škoro.

Fra Stipo je u Sesvetskoj Sopnici ostavio dubok trag među vjernicima i subraćom, a njegovo se ime i djelo i danas s poštovanjem spominje.

