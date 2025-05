Škole spremne za upise: Evo što kažu ravnatelji iz Splita i Zagreba

Traju prijave u sustav upisa u srednje škole. Redoviti kandidati mogu prijaviti maksimalno šest programa u šest škola.

Deana Bokšić, ravnateljica III. gimnazije u Splitu, kazala je za "Studio 4" kako ove godine upisuju šest prvih razreda. Po svakom razredu imaju dva upisna mjesta više, što znači da će imati 26 učenika po razredu, ukupno 156 prvaša, piše HRT.

- Za našu školu uvijek je potražnja i ostane razočaranih učenika koji se ne uspiju upisati. Ove godine su nam odobrili dva mjesta više, rekla je Bokšić.

Kazala je kako za upis nemaju prijemni ispit. III. gimnaziju uglavnom upisuju odlični učenici s maksimalnim brojem bodova.

- Prijemni bi bio nužan da se prijavljuju učenici s jednakim brojem bodova, a da je upisnih mjesta manje. Nijedna škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji nema prijemni, rekla je Bokšić.

Anto Vidović, ravnatelj Obrtničke i industrijske graditeljske škole u Zagrebu, rekao je kako zadnjih godina upisuju sedam razrednih odjela, po 26 učenika.

- Prošlih godina smo upisivali u 15 različitih programa. Od ove godine budući da se uvodi modularna nastava to je svedeno na 10, ali su sva dosadašnja zanimanja obuhvaćena, rekao je Vidović dodajući da je interes učenika za upis velik.

Vidović je naglasio kako se nastoje boriti protiv ustaljenih predrasuda da strukovne škole upisuju samo loši učenici.

- Programi mogu biti ne znam kakavi, ali nastavnik je glavna karika u obrazovanju, on prati tržište rada, nove tehnologije i on to prenosi učenicima, naglasio je Vidović, piše HRT.

Bokšić je istaknula važnost izvannastavnih aktivnosti u kojima se učenici afirmiraju.

- One služe da se učenici međusobno druže i razvijaju socijalne vještine, kroz to se oni grade i razvijaju kao osobe. Mislim da je dobro da se sad već uče da svoje vrijeme moraju rasporediti i dobro organizirati, rekla je ravnateljica III. gimnazije.

Ravnatelj Vidović rekao je da je većina programa zastarjela.

- Sve je do nastavnika koji će prenijeti znanje koje danas poslodavci traže. Novi kurikulumi su usklađeni s potrebama i onim što su poslodavci tražili. Poslodavci se sve više vraćaju našoj djeci, kazao je.

Bokšić je rekla da zasad nije bilo izmjena u gimnazijskim programa što ne smatra dobrim.

- Učenici imaju 15 predmeta, to je puno. Prve dvije godine još u redu, ali mislim da bi u trećoj godini, kad već znaju što žele i koji će im predmeti trebati u daljnjem obrazovanju, trebali moći odabrati ako žele nešto slušati više. To će se morati dogoditi, prije ili poslije, rekla je Bokšić.