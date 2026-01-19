Skandal u hrvatskoj bolnici: USKOK optužio 10 osoba za mito i zlouporabu položaja

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 4. lipnja 2025., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 10 hrvatskih državljana (1975., 1992., 1987., 1978., 1954., 1946., 1970., 1956., 1985., 1980.) zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.

Optužnicom se prvookrivljeni tereti da je, u razdoblju od srpnja 2024. do svibnja 2025. u Zagrebu, kao liječnik specijalist opće kirurgije, ortopedije i traumatologije Kliničke bolnice "Sveti Duh" (dalje: KBSD), s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi, sukladno prethodnom dogovoru s drugookrivljenim i četvrtookrivljenim, uz njihovo posredovanje u zamjenu za određenu novčanu naknadu koju su kasnije dijelili, zainteresiranim osobama koje nisu pacijenti KBSD sačinjavao neistinitu medicinsku dokumentaciju koja im je bila potrebna za razne svrhe.

'Bez obzira na postojeće liste čekanja zaprimao kao pacijente u KBSD'

Također je zainteresirane osobe, bez obzira na postojeće liste čekanja zaprimao kao pacijente u KBSD te im osiguravao prioritetni termin operativnih zahvata, a potom i obavljao potrebne operativne zahvate, dok su drugookrivljeni i četvrtookrivljeni, po postignutom dogovoru, zainteresirane osobe upućivali kome i gdje da predaju dogovorenu novčanu naknadu.

Tako je prvookrivljeni, posredstvom drugookrivljenog, za novčanu naknadu od ukupno 600 eura izdao trećeokrivljenom neistinitu medicinsku dokumentaciju i omogućio mu da na temelju te dokumentacije zatraži odgodu izvršenja kazne zatvora, s tim da je radi prikrivanja stvarnog razloga izdavanja neistinite dokumentacije trećeokrivljenom omogućio dijagnostičku pretragu i kontrolni pregled u KBSD iako za to nije bilo osnove, piše Dnevnik.hr. Od primljene novčane naknade drugookrivljeni je 300 eura zadržao za sebe.

Nadalje je prvookrivljeni, uz posredovanje četvrtookrivljenog, a u jednom navratu i uz posredovanje sedmookrivljenog, za dogovorene novčane naknade od po 1.000 eura, bez obzira na postojeće liste čekanja, V., VI. i VIII. okr. osigurao prioritetni termin obavljanja operativnih zahvata, koje je potom i obavio, s tim da je u dva navrata prvookrivljeni primio po 800 eura, a po 200 eura je predao četvrtookrivljenom, dok je u trećem navratu primio 300 od dogovorenih 1.000 eura, od čega je četvrtookrivljenom predao 100 eura.

Također je prvookrivljeni, na traženje devetookrivljene - medicinske sestre u KBSD, njezinom partneru izdao neistinitu medicinsku dokumentaciju kojom mu je omogućio korištenje neosnovanog bolovanja u trajanju od dva tjedna, a sve kako bi za to vrijeme devetookrivljena i njezin partner mogli otići na godišnji odmor. Radi prikrivanja stvarnog razloga izdavanja neistinite medicinske dokumentacije, prvookrivljeni je partneru od devetookrivljene omogućio dijagnostičke pretrage i kontrolni specijalistički pregled, iako za to nije bilo osnove.

'Uslugu obavljanja zahvata u iznosu od 1.400 eura naplatio kao privatnu uslugu'

Osim toga je prvookrivljeni, kao liječnik u KBSD, a ujedno i zaposlenik privatne kirurške poliklinike u Samoboru, nakon što je dogovorio obavljanje privatnog operativnog zahvata na jednom pacijentu, znajući da u tom trenutku privatna poliklinika nema potrebnu opremu za obavljanje tog operativnog zahvata, uz pomoć desetookrivljenog - medicinskog tehničara u KBSD, pribavio potrebne instrumente i koristeći se opremom javnog zdravstva u KBSD obavio operativni kirurški zahvat na tom pacijentu na trošak HZZO-a. Potom je uslugu obavljanja zahvata u iznosu od 1.400 eura naplatio kao privatnu uslugu u okviru navedene privatne kirurške poliklinike, od čega je sebi pribavio nepripadnu materijalnu korist od 500 eura.

Omogućavanjem neosnovanih dijagnostičkih pretraga i pregleda za HZZO je nastala šteta u ukupnom iznosu od 803,66 eura.