Skandal u BIH: Tri policajca uhićena, sumnja da su koristili seksualne usluge maloljetnika

Tri policajca uhićena su danas u akciji provedenoj u Kalesiji i Živinicama, a kako Klix.ba neslužbeno saznaje, pronašli su ih kolege u njihovim domovima.

U okviru istrage koju vodi Tužiteljstvo kantona Tuzla, a u slučaju B. K. i drugih, uhapšeni su policajci Policijske postaje Kalesija E. K. (2003.) i I. H. (2002.) te policajac Policijske postaje Živinice A. H. (1990.).

Riječ je o slučaju navođenja maloljetnika na prostituciju, a u okviru ovog slučaja prošle godine u kantonu Tuzla uhićeno je osam osoba.

Nastavak akcije

Još tri policajca uhićena u Kalesiji i Živinicama zbog navođenja maloljetnika na prostituciju.

Prema neslužbenim informacijama koje je Klix.ba dobio, protiv E. K. (2003.), I. H. (2002.) i A. H. (1990.) provedena je istraga na određeno vrijeme.

Uhićeni su jutros od strane istražitelja Sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Tuzla u njihovim domovima u Kalesiji i Živinicama, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kazneno djelo iz članka 210a. stavka 6. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - trgovina ljudima.

Članak 210a. stavak 6. odnosi se na korisnike usluga žrtava trgovine ljudima, a osumnjičenicima se stavlja na teret sumnja da su zapravo bili korisnici seksualnih usluga.

U sklopu današnje operacije uhićena je i osoba po imenu M. J. (1962.) iz Banovića, a svi će nakon kriminalističke obrade biti predani Tužiteljstvu Kantona Tuzla..