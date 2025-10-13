Sjajan uspjeh Judo kluba Solin na Prvenstvu Hrvatske u Dubrovniku

Proteklog vikenda u sportskoj dvorani Gospino polje održano je Prvenstvo Hrvatske za mlađe kadete, kadetkinje, seniore i seniorke. Na tatamiju se u dva natjecateljska dana okupilo više od 460 natjecatelja iz ukupno 90 klubova, a među najuspješnijima ponovno su se istaknuli judaši i judašice Judo kluba Solin.

Subota u znaku mlađih kadetkinja

U subotu, 11. listopada, u konkurenciji mlađih kadetkinja Solinjani su ostvarili odlične rezultate. Najsjajnije odličje, zlatnu medalju, osvojila je Laura Marasović, dok su brončane medalje pripale Emili Bubić i Ruži Željković. Vrlo blizu postolju bio je Luka Raić koji je zauzeo peto mjesto, a sedma mjesta osigurali su Lovre Ninčević i Andrija Gelić.

Nedjelja rezervirana za mlađe seniore i seniorke

Natjecateljski program nastavljen je u nedjelju, 12. listopada, kada se u Dubrovniku okupilo 151 natjecatelj iz 37 klubova. U konkurenciji mlađih seniorki Judo klub Solin ponovno je dominirao. Zlatne medalje osvojile su Laura Barišić i Nina Cvjetko, srebrna je pripala Ani Bešker, a brončanu medalju ponio je Dominik Rožić. Peto mjesto zauzeli su Marko Božić i Karmen Bikić, dok su sedma mjesta osvojili Petar Mijić i Duje Sedlar.

Nakon uspješnog natjecateljskog vikenda, trener Dragan Crnov nije skrivao zadovoljstvo: "Odličan vikend za naše judaše Solina. Jako sam ponosan na prikazano znanje i borbenost na Prvenstvu Hrvatske. Pokazali smo još jednom da smo najkvalitetniji klub u Hrvatskoj. Dalje nastavljamo s pripremama za Europske kupove kadeta i juniora, a naše seniorke putuju na Grand Prix u Meksiko", poručio je Crnov.