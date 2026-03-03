Širi se novi TikTok izazov s ovom igračkom. Ima je i u Hrvatskoj

Devetogodišnji dječak iz Illinoisa nedavno je hospitaliziran s teškim opeklinama nakon što je isprobao eksperiment s mikrovalnom pećnicom inspiriran društvenim mrežama, a koji je katastrofalno završio. Dječak je u mikrovalnu pećnicu stavio popularnu senzornu igračku NeeDoh Nice Cube, nadajući se da će postati rastezljivija, što je trik za koji kaže da je čuo od prijatelja u školi.

U samo nekoliko trenutaka, želatinozna unutrašnjost igračke je eksplodirala, a vrući materijal prsnuo mu je po licu i rukama. Incident je doveo do ozbiljnih opeklina koje su zahtijevale specijaliziranu medicinsku skrb, piše Parents.com.

Njegova majka, Whitney Grubb, u izjavi koju je podijelio Centar za opekline Loyola Medicine, gdje je dječak liječen, rekla je: "Kada sam ga pitala što se dogodilo, rekao mi je da mu je prijatelj u školi pričao o stavljanju igračke u mikrovalnu. Nije tu bilo nikakve zle namjere, djeca su jednostavno prepričavala priče i on je, nažalost, to odlučio isprobati."

Iz bolnice navode da je dječak, Caleb, ostao u centru za opekline preko noći. Zbog blizine oka, koje je bilo natečeno i zatvoreno od opekline, pregledao ga je i oftalmolog, no srećom, vid mu nije oštećen.

Njegov slučaj, upozoravaju, nije izoliran. Jedna od medicinskih sestara koje su ga liječile istaknula je da je ovo već četvrti takav slučaj ove godine u SAD-u povezan s igračkama NeeDoh Nice Cubes. Novinsko izvješće iz 2025. godine otkrilo je i da je sedmogodišnja djevojčica završila u komi nakon što je istu igračku stavila u mikrovalnu pećnicu. Stručnjaci stoga upozoravaju roditelje na stvarne rizike naizgled bezazlenih internetskih trendova.

Izazov s mikrovalnom pećnicom

NeeDoh Nice Cube je, prema službenoj stranici proizvođača, napravljen od posebne, gumaste smjese koja pruža jedinstvenu ravnotežu između čvrstoće i fleksibilnosti.

Međutim, u pokušaju da igračku učine podatnijom, mladi je zagrijavaju u mikrovalnoj pećnici. Snimke koje kruže TikTokom i drugim platformama prikazuju ljude kako izvode ovaj "trik", tvrdeći da je nakon toga igračku zadovoljavajuće stiskati.

U stvarnosti, igračka nije dizajnirana za zagrijavanje. Gel u unutrašnjosti može se naglo proširiti pod utjecajem topline, što dovodi do eksplozije i prskanja vrućeg materijala. Proizvođač igračke, Schylling, na svojoj je web stranici objavio jasno upozorenje: "NE zagrijavajte, NE zamrzavajte niti stavljajte u mikrovalnu pećnicu, može uzrokovati tjelesne ozljede."

Opasnosti na koje upozoravaju liječnici

Dr. Steven Valassis, liječnik hitne medicine, potvrđuje da ove senzorne igračke punjene gelom nisu predviđene za zagrijavanje. "Kada se stave u mikrovalnu pećnicu, unutarnji gel se brzo zagrijava, uzrokujući nakupljanje tlaka sve dok ne eksplodira, često nekoliko trenutaka nakon što se igračka podigne ili stisne", kaže on.

Posljedice mogu biti teške. "Vruća, gusta tvar čvrsto prianja uz kožu i uzrokuje opekline drugog stupnja koje mogu biti dublje i štetnije od onih uzrokovanih vrućom tekućinom, jer gel dulje ostaje u kontaktu s kožom", upozorava dr. Valassis. "Osim toga, ako vrući gel dospije u oči, može ugroziti vid."

Dr. Jon McGreevy, voditelj hitne medicine u dječjoj bolnici Phoenix, objašnjava da mnoge ozljede kod ovog trenda zahvaćaju glavu i lice, uključujući opekline, ozljede očiju i dišnih putova od isparavanja ili dima. "To je povezano s visinom djece u odnosu na uobičajeni položaj mikrovalnih pećnica, koje su u visini radne ploče ili više", kaže on, dodajući da su i ruke često ugrožene.

Dr. McGreevy savjetuje da se potraži liječnička pomoć ako se primijete simptomi kao što su pojačano crvenilo, oticanje ili toplina oko opekline, gnoj, neugodan miris, povišena tjelesna temperatura, pogoršanje boli, crvene pruge koje se šire od opekline ili pojava mjehura. "Hitna pomoć je obično najbolje mjesto za početnu skrb, ali neke od ovih ozljeda zahtijevat će još specijaliziraniju njegu u centru za opekline", dodaje.

Što roditelji mogu učiniti kako bi zaštitili djecu

Stručnjaci se slažu da je ključ u komunikaciji i nadzoru. "Razumijem da je roditeljima nevjerojatno teško biti svjestan svakog trenda koji kruži među djecom i tinejdžerima", kaže dr. Valassis. "Zato je ključno ostati angažiran, pitati djecu što vide, o čemu razgovaraju s prijateljima i koje društvene mreže koriste. Kratak razgovor sada može spriječiti ozbiljnu ozljedu kasnije."

Dr. McGreevy zaključuje da se veći dio roditeljstva svodi na nadzor i otvorenu komunikaciju. "Važno je vidjeti što vaša djeca gledaju, ali i moći im postavljati pitanja o društvenim mrežama na miran i znatiželjan način", objašnjava. "Postavljajte otvorena pitanja kako biste dobili više od odgovora 'da' ili 'ne'. Razgovarajte o sigurnosti i postavite jasne granice. Cilj je održavati komunikaciju otvorenom kako bi vam se djeca obratila prije nego što pokušaju nešto riskantno."

Inače, ista igračka dostupna je i na nekim hrvatskim web shopovima po cijeni manjoj od 7 eura.